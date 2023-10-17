17 октября 2023

Из курганского правительства уволили бывшего советника губернатора

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание правительства. Курган , портрет, кокорина лариса
Лариса Кокорина работала советником губернатора с марта Фото:
новость из сюжета
Перестановки в правительстве Курганской области

Советник губернатора Курганской области по социальным вопросам Лариса Кокорина ушла в отставку. Об этом URA.RU сообщил источник из числа бывших чиновников.

«Ларису Кокорину уволили с должности советника», — рассказал источник. В разговоре с URA.RU Кокорина объяснила, что не может комментировать эту информацию. URA.RU направило запрос по теме в областное правительство. Информация будет дополнена после получения ответа.

Кокорину назначили на эту должность в марте. До этого с сентября 2020 года она работала заместителем губернатора региона по социальной политике. В августе руководитель депздрава Алексей Сигидаев упрекал Кокорину в том, что та, когда была замгубернатора, не доносила до губернатора Вадима Шумкова идею директора департамента приобретать для врачей больше внедорожных машин, чем легковых. В ответ Кокорина заявляла, что действовала в рамках федерального законодательства, а легковые автомобили приобретались для дорог с твердым покрытиям, и это позволяло экономить бюджетные деньги.

Обновлено в 13:39 по уральскому времени:

URA.RU получило ответ от областного правительства. «Лариса Кокорина покинула пост советника губернатора по собственному желанию», — объяснили представители власти.

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Советник губернатора Курганской области по социальным вопросам Лариса Кокорина ушла в отставку. Об этом URA.RU сообщил источник из числа бывших чиновников. «Ларису Кокорину уволили с должности советника», — рассказал источник. В разговоре с URA.RU Кокорина объяснила, что не может комментировать эту информацию. URA.RU направило запрос по теме в областное правительство. Информация будет дополнена после получения ответа. Кокорину назначили на эту должность в марте. До этого с сентября 2020 года она работала заместителем губернатора региона по социальной политике. В августе руководитель депздрава Алексей Сигидаев упрекал Кокорину в том, что та, когда была замгубернатора, не доносила до губернатора Вадима Шумкова идею директора департамента приобретать для врачей больше внедорожных машин, чем легковых. В ответ Кокорина заявляла, что действовала в рамках федерального законодательства, а легковые автомобили приобретались для дорог с твердым покрытиям, и это позволяло экономить бюджетные деньги. Обновлено в 13:39 по уральскому времени: URA.RU получило ответ от областного правительства. «Лариса Кокорина покинула пост советника губернатора по собственному желанию», — объяснили представители власти.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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