В свердловском МЧС назвали причину пожара на «УГМК-арена». Видео

Причиной возгорания «УГМК-арены» в Екатеринбурге стал утеплитель

18 октября 2023 в 12:50 Размер текста - 17 +

Арена загорелась днем 18 октября Фото: Илья Московец © URA.RU Утеплительный материал стал причиной пожара на «УГМК-арена» в Екатеринбурге. Об этом сообщает ГУ МЧС по Свердловской области. «Сегодня в 12:28 поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, строящейся спортивный объект. По прибытию огнеборцев обнаружено, что горит утеплительный материал», — рассказали в пресс-службе. Сейчас спасатели прилагают все усилия для локализации пожара. Ранее стало известно, что в Екатеринбурге второй раз за последние два месяца загорелась ледовая арена УГМК. По словам очевидцев, со стройплощадки по улице Степана Разина валит густой черный дым. Такой же пожар произошел в августе 2023 года, тогда причиной возгорания стали лакокрасочный материал и утеплитель. Дополнено в 13:06. По уточненный информации площадь пожара составляет 100 кв. м. Горит утеплитель на пятом техническом этаже строящегося здания. «Информации о пострадавших не поступало», — уточнили спасатели. Дополнено в 13:09. Гендиректор «Ледовой арены» Данил Крицкий подтвердил факт возгорания. Также он сообщил, что о причинах и обстоятельствах пожара можно будет говорить после ликвидации последствий. Дополнено в 13:27. «В 13:11 огнеборцы локализовали пожар по ул. Степана Разина на площади 100 кв. м. Принимаются меры по тушению огня», — заявили в ГУ МЧС по Свердловской области Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Утеплительный материал стал причиной пожара на «УГМК-арена» в Екатеринбурге. Об этом сообщает ГУ МЧС по Свердловской области. «Сегодня в 12:28 поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, строящейся спортивный объект. По прибытию огнеборцев обнаружено, что горит утеплительный материал», — рассказали в пресс-службе. Сейчас спасатели прилагают все усилия для локализации пожара. Ранее стало известно, что в Екатеринбурге второй раз за последние два месяца загорелась ледовая арена УГМК. По словам очевидцев, со стройплощадки по улице Степана Разина валит густой черный дым. Такой же пожар произошел в августе 2023 года, тогда причиной возгорания стали лакокрасочный материал и утеплитель. Дополнено в 13:06. По уточненный информации площадь пожара составляет 100 кв. м. Горит утеплитель на пятом техническом этаже строящегося здания. «Информации о пострадавших не поступало», — уточнили спасатели. Дополнено в 13:09. Гендиректор «Ледовой арены» Данил Крицкий подтвердил факт возгорания. Также он сообщил, что о причинах и обстоятельствах пожара можно будет говорить после ликвидации последствий. Дополнено в 13:27. «В 13:11 огнеборцы локализовали пожар по ул. Степана Разина на площади 100 кв. м. Принимаются меры по тушению огня», — заявили в ГУ МЧС по Свердловской области