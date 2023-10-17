Для тюменцев запустят дополнительные ж/д маршруты

Шансы тюменцев уехать из города в праздники будут выше
В период ноябрьских праздников тюменцы смогут отправиться в Оренбург и Москву на дополнительных ж/д маршрутах. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Свердловской железной дороги.
«В период выходных и праздничных дней в ноябре назначены дополнительные поезда дальнего следования. Из Тюмени — в Оренбург и Москву», — рассказали URA.RU в пресс-службе СвЖД.
Составы отправятся из Тюмени 3 и 5 ноября. Они также будут проезжать через Екатеринбург, а по пути в столицу РФ — через Пермь.
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