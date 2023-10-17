17 октября 2023

Для тюменцев запустят дополнительные ж/д маршруты

В праздники из Тюмени пустят дополнительные поезда в Оренбург и Москву
© Служба новостей «URA.RU»
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Железнодорожный вокзал. Тюмень, вокзал, поезд, железнодорожный вокзал, вагон, жд, жд вокзал, жд вагон
Шансы тюменцев уехать из города в праздники будут выше Фото:

В период ноябрьских праздников тюменцы смогут отправиться в Оренбург и Москву на дополнительных ж/д маршрутах. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Свердловской железной дороги.

«В период выходных и праздничных дней в ноябре назначены дополнительные поезда дальнего следования. Из Тюмени — в Оренбург и Москву», — рассказали URA.RU в пресс-службе СвЖД.

Составы отправятся из Тюмени 3 и 5 ноября. Они также будут проезжать через Екатеринбург, а по пути в столицу РФ — через Пермь.

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В период ноябрьских праздников тюменцы смогут отправиться в Оренбург и Москву на дополнительных ж/д маршрутах. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Свердловской железной дороги. «В период выходных и праздничных дней в ноябре назначены дополнительные поезда дальнего следования. Из Тюмени — в Оренбург и Москву», — рассказали URA.RU в пресс-службе СвЖД. Составы отправятся из Тюмени 3 и 5 ноября. Они также будут проезжать через Екатеринбург, а по пути в столицу РФ — через Пермь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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