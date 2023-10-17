17 октября 2023

ГИБДД в Перми перешло на усиленный режим работы накануне визита Путина

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Парад Победы. Пермь, перекрытие движения, экипаж дпс, экипаж гибдд
На улицы города выведут дополнительные экипажи ДПС Фото:

В Перми усилили патрулирование улиц сотрудниками полицией и нарядами ДПС. Это связано с предстоящим визитом в краевую столицу президента РФ Владимира Путина, который, как ожидается, посетит форум «Россия — спортивная держава». Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, в первую очередь, меры безопасности усилены в центре города.

«На патрулирование городских улиц будут выведены дополнительные экипажи ДПС. Они должны обеспечивать безопасность по пути передвижения правительственных кортежей. Также патрулирование пешеходной части улиц будут осуществлять сотрудники полиции и других силовых ведомств», — сообщил источник. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю данную информацию оставили без комментариев.

Форум «Россия — спортивная держава» пройдет в Перми 19—22 октября. URA.RU рассказывало, что Путин может принять участие в его открытии. Также на ожидается визит в краевую столицу мэра Москвы Сергея Собянина. На текущей неделе в Перми был замечен правительственный кортеж в сопровождении экипажей ДПС. Кто из федеральных чиновников уже прибыл в Прикамье, в пресс-службе администрации губернатора края пояснить затруднились.

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В Перми усилили патрулирование улиц сотрудниками полицией и нарядами ДПС. Это связано с предстоящим визитом в краевую столицу президента РФ Владимира Путина, который, как ожидается, посетит форум «Россия — спортивная держава». Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, в первую очередь, меры безопасности усилены в центре города. «На патрулирование городских улиц будут выведены дополнительные экипажи ДПС. Они должны обеспечивать безопасность по пути передвижения правительственных кортежей. Также патрулирование пешеходной части улиц будут осуществлять сотрудники полиции и других силовых ведомств», — сообщил источник. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю данную информацию оставили без комментариев. Форум «Россия — спортивная держава» пройдет в Перми 19—22 октября. URA.RU рассказывало, что Путин может принять участие в его открытии. Также на ожидается визит в краевую столицу мэра Москвы Сергея Собянина. На текущей неделе в Перми был замечен правительственный кортеж в сопровождении экипажей ДПС. Кто из федеральных чиновников уже прибыл в Прикамье, в пресс-службе администрации губернатора края пояснить затруднились.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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