ГИБДД в Перми перешло на усиленный режим работы накануне визита Путина

18 октября 2023 в 14:56 Размер текста - 17 +

На улицы города выведут дополнительные экипажи ДПС Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми усилили патрулирование улиц сотрудниками полицией и нарядами ДПС. Это связано с предстоящим визитом в краевую столицу президента РФ Владимира Путина, который, как ожидается, посетит форум «Россия — спортивная держава». Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, в первую очередь, меры безопасности усилены в центре города. «На патрулирование городских улиц будут выведены дополнительные экипажи ДПС. Они должны обеспечивать безопасность по пути передвижения правительственных кортежей. Также патрулирование пешеходной части улиц будут осуществлять сотрудники полиции и других силовых ведомств», — сообщил источник. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю данную информацию оставили без комментариев. Форум «Россия — спортивная держава» пройдет в Перми 19—22 октября. URA.RU рассказывало, что Путин может принять участие в его открытии. Также на ожидается визит в краевую столицу мэра Москвы Сергея Собянина. На текущей неделе в Перми был замечен правительственный кортеж в сопровождении экипажей ДПС. Кто из федеральных чиновников уже прибыл в Прикамье, в пресс-службе администрации губернатора края пояснить затруднились.

В Перми усилили патрулирование улиц сотрудниками полицией и нарядами ДПС. Это связано с предстоящим визитом в краевую столицу президента РФ Владимира Путина, который, как ожидается, посетит форум «Россия — спортивная держава». Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, в первую очередь, меры безопасности усилены в центре города. «На патрулирование городских улиц будут выведены дополнительные экипажи ДПС. Они должны обеспечивать безопасность по пути передвижения правительственных кортежей. Также патрулирование пешеходной части улиц будут осуществлять сотрудники полиции и других силовых ведомств», — сообщил источник. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю данную информацию оставили без комментариев. Форум «Россия — спортивная держава» пройдет в Перми 19—22 октября. URA.RU рассказывало, что Путин может принять участие в его открытии. Также на ожидается визит в краевую столицу мэра Москвы Сергея Собянина. На текущей неделе в Перми был замечен правительственный кортеж в сопровождении экипажей ДПС. Кто из федеральных чиновников уже прибыл в Прикамье, в пресс-службе администрации губернатора края пояснить затруднились.