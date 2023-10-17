17 октября 2023

В Пермском крае собирают подписи Бастрыкину в защиту подозреваемого в поджогах

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в деревне Броды Пермского района Пермского края 2 июня 2014, пожар, пожарище, огонь, сгоревший дом, руины
Пермяка подозревают в серии поджогов домов Фото:

Жители поселка Мулянка (Пермский край) хотят обратиться к главе СК РФ Александру Бастрыкину и для этого собирают подписи. Они не верят, что подозреваемый Герман Овчинников причастен к поджогу восьми домов.

«Мы собрали 60 подписей, хотим, чтобы нас услышали. Когда загорелся один из домов, Герман стоял рядом с нами, смотрел на пожар, начавшийся ранее. Он никак не мог поджечь ни тот дом, ни какой-либо другой», — сообщает издание Properm со ссылкой на жителей поселка.

Ранее URA.RU рассказало о серии пожаров в поселке Мулянка. К расследования подключился глава СК РФ Александр Бастрыкин. Сотрудники полиции задержали предполагаемого поджигателя им оказался Герман Овчинников.

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Жители поселка Мулянка (Пермский край) хотят обратиться к главе СК РФ Александру Бастрыкину и для этого собирают подписи. Они не верят, что подозреваемый Герман Овчинников причастен к поджогу восьми домов. «Мы собрали 60 подписей, хотим, чтобы нас услышали. Когда загорелся один из домов, Герман стоял рядом с нами, смотрел на пожар, начавшийся ранее. Он никак не мог поджечь ни тот дом, ни какой-либо другой», — сообщает издание Properm со ссылкой на жителей поселка. Ранее URA.RU рассказало о серии пожаров в поселке Мулянка. К расследования подключился глава СК РФ Александр Бастрыкин. Сотрудники полиции задержали предполагаемого поджигателя им оказался Герман Овчинников.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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