В Пермском крае собирают подписи Бастрыкину в защиту подозреваемого в поджогах

Жители поселка Мулянка (Пермский край) хотят обратиться к главе СК РФ Александру Бастрыкину и для этого собирают подписи. Они не верят, что подозреваемый Герман Овчинников причастен к поджогу восьми домов.
«Мы собрали 60 подписей, хотим, чтобы нас услышали. Когда загорелся один из домов, Герман стоял рядом с нами, смотрел на пожар, начавшийся ранее. Он никак не мог поджечь ни тот дом, ни какой-либо другой», — сообщает издание Properm со ссылкой на жителей поселка.
Ранее URA.RU рассказало о серии пожаров в поселке Мулянка. К расследования подключился глава СК РФ Александр Бастрыкин. Сотрудники полиции задержали предполагаемого поджигателя им оказался Герман Овчинников.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.