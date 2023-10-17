17 октября 2023

В аэропорту Перми усилили меры безопасности к приезду Путина и VIP-чиновников

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер и Игорь Чалик на мероприятии, посвященном завершению работ по реконструкции терминала международных воздушных линий международного аэропорта Челябинск им. И. В. Курчатова. Челябинск, собака, минирование, полиция, собр, заминировано, омон
Силовики будут обеспечивать безопасность на территории аэропорта в течение двух суток (архивное фото) Фото:

Пермский международный аэропорт усилил меры безопасности накануне визита президента России Владимира Путина и ряда федеральных чиновников в краевую столицу на форум «Россия — спортивная держава». Об этом URA.RU рассказал источник в одном из силовых ведомств.

«Сотрудников пермского линейного отдела МВД РФ на транспорте почти в полном составе направили на территорию аэропорта. Там будут находиться в течение двух суток: 18 и 19 октября», — пояснил источник, знакомый с ситуацией. В пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО корреспонденту URA.RU не стали комментировать данную информацию, порекомендовав обратиться в аэропорт Перми. Получить оперативный комментарий в пресс-службе воздушной гавани агентству не удалось.

Ранее URA.RU писало, что меры безопасности усилены и на улицах города: краевая полиция направила на патрулирование дополнительные наряды ДПС, ППС и кинологов. Безопасность во время визита федеральных VIPoв будут обеспечивать и представители других силовых ведомств «в штатском», отметил инсайдер. В краевом полицейском главке данную информацию оставили без комментариев.

XI международный спортивный форум «Россия — спортивная держава» пройдет в Перми 19 — 22 октября. Ожидается, что помимо Путина участие в форуме примет мэр Москвы Сергей Собянин.

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Пермский международный аэропорт усилил меры безопасности накануне визита президента России Владимира Путина и ряда федеральных чиновников в краевую столицу на форум «Россия — спортивная держава». Об этом URA.RU рассказал источник в одном из силовых ведомств. «Сотрудников пермского линейного отдела МВД РФ на транспорте почти в полном составе направили на территорию аэропорта. Там будут находиться в течение двух суток: 18 и 19 октября», — пояснил источник, знакомый с ситуацией. В пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО корреспонденту URA.RU не стали комментировать данную информацию, порекомендовав обратиться в аэропорт Перми. Получить оперативный комментарий в пресс-службе воздушной гавани агентству не удалось. Ранее URA.RU писало, что меры безопасности усилены и на улицах города: краевая полиция направила на патрулирование дополнительные наряды ДПС, ППС и кинологов. Безопасность во время визита федеральных VIPoв будут обеспечивать и представители других силовых ведомств «в штатском», отметил инсайдер. В краевом полицейском главке данную информацию оставили без комментариев. XI международный спортивный форум «Россия — спортивная держава» пройдет в Перми 19 — 22 октября. Ожидается, что помимо Путина участие в форуме примет мэр Москвы Сергей Собянин.
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© Служба новостей «URA.RU»
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Ссылки по теме
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