В аэропорту Перми усилили меры безопасности к приезду Путина и VIP-чиновников

18 октября 2023 в 16:23 Размер текста - 17 +

Силовики будут обеспечивать безопасность на территории аэропорта в течение двух суток (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пермский международный аэропорт усилил меры безопасности накануне визита президента России Владимира Путина и ряда федеральных чиновников в краевую столицу на форум «Россия — спортивная держава». Об этом URA.RU рассказал источник в одном из силовых ведомств. «Сотрудников пермского линейного отдела МВД РФ на транспорте почти в полном составе направили на территорию аэропорта. Там будут находиться в течение двух суток: 18 и 19 октября», — пояснил источник, знакомый с ситуацией. В пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО корреспонденту URA.RU не стали комментировать данную информацию, порекомендовав обратиться в аэропорт Перми. Получить оперативный комментарий в пресс-службе воздушной гавани агентству не удалось. Ранее URA.RU писало, что меры безопасности усилены и на улицах города: краевая полиция направила на патрулирование дополнительные наряды ДПС, ППС и кинологов. Безопасность во время визита федеральных VIPoв будут обеспечивать и представители других силовых ведомств «в штатском», отметил инсайдер. В краевом полицейском главке данную информацию оставили без комментариев. XI международный спортивный форум «Россия — спортивная держава» пройдет в Перми 19 — 22 октября. Ожидается, что помимо Путина участие в форуме примет мэр Москвы Сергей Собянин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пермский международный аэропорт усилил меры безопасности накануне визита президента России Владимира Путина и ряда федеральных чиновников в краевую столицу на форум «Россия — спортивная держава». Об этом URA.RU рассказал источник в одном из силовых ведомств. «Сотрудников пермского линейного отдела МВД РФ на транспорте почти в полном составе направили на территорию аэропорта. Там будут находиться в течение двух суток: 18 и 19 октября», — пояснил источник, знакомый с ситуацией. В пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО корреспонденту URA.RU не стали комментировать данную информацию, порекомендовав обратиться в аэропорт Перми. Получить оперативный комментарий в пресс-службе воздушной гавани агентству не удалось. Ранее URA.RU писало, что меры безопасности усилены и на улицах города: краевая полиция направила на патрулирование дополнительные наряды ДПС, ППС и кинологов. Безопасность во время визита федеральных VIPoв будут обеспечивать и представители других силовых ведомств «в штатском», отметил инсайдер. В краевом полицейском главке данную информацию оставили без комментариев. XI международный спортивный форум «Россия — спортивная держава» пройдет в Перми 19 — 22 октября. Ожидается, что помимо Путина участие в форуме примет мэр Москвы Сергей Собянин.