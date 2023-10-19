Полковник Кнутов: Украина готовится оставить Россию без тепла

19 октября 2023 в 09:09 Размер текста - 17 +

Украина готовится нанести удар когда похолодает, считает Юрий Кнутов Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина готовит план по атаке российских ТЭЦ (теплоэлектростанций), чтобы лишить жителей тепла и света. Об этом URA.RU сообщил военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов. «Существует вероятность атак беспилотников на военные объекты, объекты гражданской инфраструктуры, теплоэлекростанции, трансформаторные подстанции. Украинский режим разрабатывает беспилотники большой дальности для того, чтобы при возможности постараться атаковать в холодный период энергетические объекты, трансформаторные подстанции, чтобы вызвать серьезные аварии и отключение электроэнергии. Они готовятся к этому», — сказал Юрий Кнутов. Он отметил, что для этих планов использование беспилотных аппаратов наиболее вероятно. «Тактика террора — излюбленная у Украины. На большее они не способны. Применение беспилотников здесь наиболее оптимально для украинского режима. Просто те ракеты, которые у них есть, не такие совершенные. Беспилотники гораздо дешевле. Если их отправить роем, больше вероятности, что какой-нибудь прорвется», — объяснил полковник в отставке. Военный эксперт, экс-разведчик, экс-офицер спецназа, награжденный орденами Красной Звезды и Республики Сирия, полковник в отставке Анатолий Матвийчук уверен, что атаки дронов продолжатся. «Противник перейдет к активным террористическим действиям. Но сейчас ведется работа на повышение устойчивости обороны, защиты даже от самых маленьких дронов. Применяются даже механические средства, например, натягиваются сетки. Я думаю, что 100% защиты найти не сможем, потому что ее не существует, но такие объекты, как ТЭЦ, атомные электростанции, которые обеспечивают людей, будут на особом контроле», — подчеркнул собеседник агентства. Российская противовоздушная оборона (ПВО) пресекла попытки 28 атак беспилотников ВСУ в Белгородской и Курской областях, а также над акваторией Черного моря ночью 18 октября. Днем ранее предпринимались попытки Украины атаковать Крымский полуостров. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украина готовит план по атаке российских ТЭЦ (теплоэлектростанций), чтобы лишить жителей тепла и света. Об этом URA.RU сообщил военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов. «Существует вероятность атак беспилотников на военные объекты, объекты гражданской инфраструктуры, теплоэлекростанции, трансформаторные подстанции. Украинский режим разрабатывает беспилотники большой дальности для того, чтобы при возможности постараться атаковать в холодный период энергетические объекты, трансформаторные подстанции, чтобы вызвать серьезные аварии и отключение электроэнергии. Они готовятся к этому», — сказал Юрий Кнутов. Он отметил, что для этих планов использование беспилотных аппаратов наиболее вероятно. «Тактика террора — излюбленная у Украины. На большее они не способны. Применение беспилотников здесь наиболее оптимально для украинского режима. Просто те ракеты, которые у них есть, не такие совершенные. Беспилотники гораздо дешевле. Если их отправить роем, больше вероятности, что какой-нибудь прорвется», — объяснил полковник в отставке. Военный эксперт, экс-разведчик, экс-офицер спецназа, награжденный орденами Красной Звезды и Республики Сирия, полковник в отставке Анатолий Матвийчук уверен, что атаки дронов продолжатся. «Противник перейдет к активным террористическим действиям. Но сейчас ведется работа на повышение устойчивости обороны, защиты даже от самых маленьких дронов. Применяются даже механические средства, например, натягиваются сетки. Я думаю, что 100% защиты найти не сможем, потому что ее не существует, но такие объекты, как ТЭЦ, атомные электростанции, которые обеспечивают людей, будут на особом контроле», — подчеркнул собеседник агентства. Российская противовоздушная оборона (ПВО) пресекла попытки 28 атак беспилотников ВСУ в Белгородской и Курской областях, а также над акваторией Черного моря ночью 18 октября. Днем ранее предпринимались попытки Украины атаковать Крымский полуостров.