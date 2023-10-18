Топовый психиатр посоветовал пермячкам не ходить по улицам из-за маньяка

18 октября 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Неизвестный мужчина с ножом совершил уже три нападения на девушек в Перми Фото: Александр Мамаев © URA.RU Известный российский врач-психиатр, нарколог, член Национальной Наркотической Лиги Василий Шуров посоветовал жительницам Перми не выходить из дома одним пока в городе происходят нападения на девушек. В беседе с URA.RU он охарактеризовал преступника и рассказал в каком случае маньяк перестанет нападать. «Естественно это один и тот же человек. Скорее всего у нападающего обострение психического заболевания с растормаживанием, потому что он толком ничего не планирует, действует спонтанно, и большая часть нападений ничем не увенчалась. Сейчас очень важно предупредить жителей района. Им следует быть осторожными и не отпускать девушек на улицу без сопровождения», — сообщил Шуров. По его мнению, цель нападающего — снятие сексуального напряжения, желание потрогать молодых девушек, если получится — изнасиловать. На вопрос о том, будут ли подобные нападения повторяться Шуров ответил согласием: «А с чего ему перестать нападать, если он не пойман? Что он, одумается и скажет, ну, блин, не судьба, не получается, займусь чем-нибудь другим. Это закончится только тогда, когда его поймают, потому что у его действий сейчас нет последствий». Психиатр уверен, что правоохранительные органы в скором времени поймают маньяка. Он также высказал предположение, что время нападения может быть обусловлено тем, что в другие часы мужчина попросту не может. «Вероятно это происходит по пути на работу и с работы. Тут очень много нюансов», — пояснил свою точку зрения врач. Василий Шуров владеет собственной психиатрической клиникой. Он также ведет блог на видеохостинге Youtube, там на него подписано 774 тысячи человек. Нападения на девушек в Индустриальном районе Перми начались 7 октября. Тогда на одну из девушек неизвестный мужчина напал около десяти часов вечера, а спустя час неподалеку от этого места произошло нападение на другую девушку. Спустя неделю, в пять утра 15 октября произошло нападение на студентку, которая возвращалась домой после вечеринки. Маньяк душил ее семь минут, но его спугнули. Девушки обратились в правоохранительные органы. В полиции сообщают, что ведут поиски нападавшего. Карта мест, где произошли нападения на девушек в Перми URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Известный российский врач-психиатр, нарколог, член Национальной Наркотической Лиги Василий Шуров посоветовал жительницам Перми не выходить из дома одним пока в городе происходят нападения на девушек. В беседе с URA.RU он охарактеризовал преступника и рассказал в каком случае маньяк перестанет нападать. «Естественно это один и тот же человек. Скорее всего у нападающего обострение психического заболевания с растормаживанием, потому что он толком ничего не планирует, действует спонтанно, и большая часть нападений ничем не увенчалась. Сейчас очень важно предупредить жителей района. Им следует быть осторожными и не отпускать девушек на улицу без сопровождения», — сообщил Шуров. По его мнению, цель нападающего — снятие сексуального напряжения, желание потрогать молодых девушек, если получится — изнасиловать. На вопрос о том, будут ли подобные нападения повторяться Шуров ответил согласием: «А с чего ему перестать нападать, если он не пойман? Что он, одумается и скажет, ну, блин, не судьба, не получается, займусь чем-нибудь другим. Это закончится только тогда, когда его поймают, потому что у его действий сейчас нет последствий». Психиатр уверен, что правоохранительные органы в скором времени поймают маньяка. Он также высказал предположение, что время нападения может быть обусловлено тем, что в другие часы мужчина попросту не может. «Вероятно это происходит по пути на работу и с работы. Тут очень много нюансов», — пояснил свою точку зрения врач. Василий Шуров владеет собственной психиатрической клиникой. Он также ведет блог на видеохостинге Youtube, там на него подписано 774 тысячи человек. Нападения на девушек в Индустриальном районе Перми начались 7 октября. Тогда на одну из девушек неизвестный мужчина напал около десяти часов вечера, а спустя час неподалеку от этого места произошло нападение на другую девушку. Спустя неделю, в пять утра 15 октября произошло нападение на студентку, которая возвращалась домой после вечеринки. Маньяк душил ее семь минут, но его спугнули. Девушки обратились в правоохранительные органы. В полиции сообщают, что ведут поиски нападавшего.