Основатель курорта «Увильды» Мицуков попал в госпиталь после участия в СВО

Александр Мицуков проходит курс реабилитации Фото: Анна Майорова © URA.RU

Основатель курорта «Увильды» на одноименном озере в Челябинской области Александр Мицуков попал в госпиталь, участвуя в спецоперации. Как Мицуков 18 октября сообщил URA.RU, курс реабилитации продлится до конца октября.

«Приехал в Челябинск в отпуск, но сразу отправиться на фронт не получилось. Прохожу курс реабилитации. Полностью он завершится к 30 октября», — заявил URA.RU Мицуков.

Лечение собеседник URA.RU проходит в Челябинском областном клиническом терапевтическом госпитале для ветеранов войн. Врачи диагностировали 80-процентное сужение сердечной артерии. После лечебно-восстановительного курса Мицукову предстоит пройти военно-медицинскую комиссию, члены которой решат, позволяет ли состояние его здоровья отправиться в ЛНР.

Командир добровольческого отряда «Невский» Минобороны РФ Алексей Верещагин обратился к губернатору Алексею Текслеру с просьбой наградить Мицукова за проявленную доблесть. «Командование благодарит за вашего земляка, полковника медицинской службы товарища Мицукова Александра Федоровича. Он проявил себя как профессиональный медик, человек мужественного и храброго характера. Просим изыскать возможность наградить Мицукова от администрации региона», — отметил Верещагин.

Мицуков отправился на Донбасс в мае. За время похождения службы ему неоднократно приходилось рисковать жизнью, спасая раненых.

Курс реабилитации у Александра Мицукова продлится до 30 октября Фото: личный архив А. Мицукова

Командир Алексей Верещагин отметил заслуги медика на фронтах СВО Скрин: личный архив А. Мицукова