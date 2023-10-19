19 октября 2023

Основатель челябинского курорта попал в госпиталь после участия в СВО. Фото

Основатель курорта «Увильды» Мицуков попал в госпиталь после участия в СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Мицуков проходит курс реабилитации Фото:

Основатель курорта «Увильды» на одноименном озере в Челябинской области Александр Мицуков попал в госпиталь, участвуя в спецоперации. Как Мицуков 18 октября сообщил URA.RU, курс реабилитации продлится до конца октября.

«Приехал в Челябинск в отпуск, но сразу отправиться на фронт не получилось. Прохожу курс реабилитации. Полностью он завершится к 30 октября», — заявил URA.RU Мицуков.

Лечение собеседник URA.RU проходит в Челябинском областном клиническом терапевтическом госпитале для ветеранов войн. Врачи диагностировали 80-процентное сужение сердечной артерии. После лечебно-восстановительного курса Мицукову предстоит пройти военно-медицинскую комиссию, члены которой решат, позволяет ли состояние его здоровья отправиться в ЛНР.

Командир добровольческого отряда «Невский» Минобороны РФ Алексей Верещагин обратился к губернатору Алексею Текслеру с просьбой наградить Мицукова за проявленную доблесть. «Командование благодарит за вашего земляка, полковника медицинской службы товарища Мицукова Александра Федоровича. Он проявил себя как профессиональный медик, человек мужественного и храброго характера. Просим изыскать возможность наградить Мицукова от администрации региона», — отметил Верещагин.

Мицуков отправился на Донбасс в мае. За время похождения службы ему неоднократно приходилось рисковать жизнью, спасая раненых.

Курс реабилитации у Александра Мицукова продлится до 30 октября
Курс реабилитации у Александра Мицукова продлится до 30 октября
Фото:
Командир Алексей Верещагин отметил заслуги медика на фронтах СВО
Командир Алексей Верещагин отметил заслуги медика на фронтах СВО
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Основатель курорта «Увильды» на одноименном озере в Челябинской области Александр Мицуков попал в госпиталь, участвуя в спецоперации. Как Мицуков 18 октября сообщил URA.RU, курс реабилитации продлится до конца октября. «Приехал в Челябинск в отпуск, но сразу отправиться на фронт не получилось. Прохожу курс реабилитации. Полностью он завершится к 30 октября», — заявил URA.RU Мицуков. Лечение собеседник URA.RU проходит в Челябинском областном клиническом терапевтическом госпитале для ветеранов войн. Врачи диагностировали 80-процентное сужение сердечной артерии. После лечебно-восстановительного курса Мицукову предстоит пройти военно-медицинскую комиссию, члены которой решат, позволяет ли состояние его здоровья отправиться в ЛНР. Командир добровольческого отряда «Невский» Минобороны РФ Алексей Верещагин обратился к губернатору Алексею Текслеру с просьбой наградить Мицукова за проявленную доблесть. «Командование благодарит за вашего земляка, полковника медицинской службы товарища Мицукова Александра Федоровича. Он проявил себя как профессиональный медик, человек мужественного и храброго характера. Просим изыскать возможность наградить Мицукова от администрации региона», — отметил Верещагин. Мицуков отправился на Донбасс в мае. За время похождения службы ему неоднократно приходилось рисковать жизнью, спасая раненых.
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