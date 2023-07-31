Челябинский бизнесмен оказал первую помощь медбригаде, спасавшей сослуживцев. Видео

31 июля 2023 в 08:45 Размер текста - 17 +

Александр Мицуков оказал помощь пострадавшей при эвакуации сослуживцев медицинской бригаде Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бизнесмен и медик Александр Мицуков из Челябинска оказал первую помощь медицинской бригаде на фронте, вывозившей с поля боя медицинский транспорт. Как Мицуков рассказал URA.RU, инцидент произошел в июле в районе Артемовска. «Прибыла эвакуационная машина — и тишина. Распахнулась дверца: из нее вывалился тяжело раненный водитель. Рядом с ним — другой такой же. Авто шофер с трудом довез до приемного пункта. Заглянули в салон: в нем еще трое раненых — два фельдшера и санитар. Эти „легкие“», — рассказал URA.RU Мицуков. Бригада занималась транспортировкой санитарных автомобилей с поля боя. Подобрали авто «скорой помощи», в которую врезался КАМАЗ. Водитель грузовика был убит, и машина на скорости летела без управления, покалечив при столкновении медиков. Как только машина прибыла на базу, пострадавших срочно положили на носилки и определили в лазарет, а там — на операционный стол. Заместитель командира бригады и начальник медслужбы Мицуков, чтобы не терять ни минуты, принялся сам накладывать жгуты и перевязывать раненых. Тяжелых после неотложных манипуляций направили в госпиталь. Все остались живы, незначительно пострадавшие скоро снова вернутся в строй. Все новобранцы, прибывающие на службу, в обязательном порядке проходят курсы по оказанию первой медпомощи. Собеседник URA.RU занимается обучением бойцов. После занятий принимает экзамены. Непосредственно сам оказывает помощь раненым. Мицуков убыл на службу в мае. В Челябинске он участвует в нескольких судебных процессах по поводу санатория «Увильды» на одноименном озере, где противоположной стороной выступают его бывшая жена Инга Майер и их общий сын Александр. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бизнесмен и медик Александр Мицуков из Челябинска оказал первую помощь медицинской бригаде на фронте, вывозившей с поля боя медицинский транспорт. Как Мицуков рассказал URA.RU, инцидент произошел в июле в районе Артемовска. «Прибыла эвакуационная машина — и тишина. Распахнулась дверца: из нее вывалился тяжело раненный водитель. Рядом с ним — другой такой же. Авто шофер с трудом довез до приемного пункта. Заглянули в салон: в нем еще трое раненых — два фельдшера и санитар. Эти „легкие“», — рассказал URA.RU Мицуков. Бригада занималась транспортировкой санитарных автомобилей с поля боя. Подобрали авто «скорой помощи», в которую врезался КАМАЗ. Водитель грузовика был убит, и машина на скорости летела без управления, покалечив при столкновении медиков. Как только машина прибыла на базу, пострадавших срочно положили на носилки и определили в лазарет, а там — на операционный стол. Заместитель командира бригады и начальник медслужбы Мицуков, чтобы не терять ни минуты, принялся сам накладывать жгуты и перевязывать раненых. Тяжелых после неотложных манипуляций направили в госпиталь. Все остались живы, незначительно пострадавшие скоро снова вернутся в строй. Все новобранцы, прибывающие на службу, в обязательном порядке проходят курсы по оказанию первой медпомощи. Собеседник URA.RU занимается обучением бойцов. После занятий принимает экзамены. Непосредственно сам оказывает помощь раненым. Мицуков убыл на службу в мае. В Челябинске он участвует в нескольких судебных процессах по поводу санатория «Увильды» на одноименном озере, где противоположной стороной выступают его бывшая жена Инга Майер и их общий сын Александр.