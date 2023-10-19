Банки стали выдавать меньше ипотек

Владелец агентства недвижимости Седов предупредил об ужесточении правил ипотеки

19 октября 2023 в 07:08 Размер текста - 17 +

Жилье начнет дешеветь из-за сложностей с ипотекой, сказал Александр Седов Фото: Денис Моргунов © URA.RU За последние месяцы финансовый рынок столкнулся с ростом ставок по кредитным продуктам, включая ипотеку. Это привело к ужесточению требований к заемщикам и меньшему количеству одобрений. Об этом URA.RU сообщили в российских банках. Число одобрений по ипотеке снизилось Новость по теме «Ведомости»: расходы бюджета на льготную и семейную ипотеку увеличат в 4 раза Информацию о снижении числа выданных ипотечных кредитах подтвердили URA.RU в нескольких российских банках. Так, управляющий директор центра развития ипотечного бизнеса УБРиР Алина Буслова назвала это общей тенденцией. «В октябре объемы входящих заявок и выдач уменьшились. Это общая ситуация по рынку, которая связана как с изменениями ставок, так и с новыми требованиями регулятора — банки теперь обязаны применять более высокие надбавки при выдаче жилищных кредитов с низким первоначальным взносом и слишком закредитованным заемщиком. Хотя в сентябре объем выдач ипотеки в банке превысил показатель за август более чем в 1,7 раза. Клиенты стремились максимально реализовать ранее поданные заявки, чтобы успеть оформить сделки по одобренным решениям. В целом за январь—сентябрь портфель жилищных кредитов УБРиР вырос в 1,5 раза в сравнении с первыми девятью месяцами 2022 года», — подчеркнула представитель банка. Как отметил совладелец агентства элитной недвижимости WELLSIDE Александр Седов, кредитные организации пытаются снизить риски. «По последним данным, одобрение ипотечных заявок уменьшилось на 10-15% по сравнению с предыдущим годом. Это говорит о том, что банки становятся более осторожными в вопросах кредитования», — добавил Седов. Требования по ипотеке стали жестче Новость по теме Россиянам назвали главные ошибки при досрочном погашении ипотеки Когда ставки по кредитам растут, это может сигнализировать о нескольких факторах: об инфляции, экономической нестабильности или желании банков снизить риски, сказал Александр Седов. «Все это может влиять на решения банков о выдаче кредитов. Когда ставки по ипотеке повышают, ежемесячный платеж по кредиту, взятому под такую ставку, будет выше. Для заемщика это может стать дополнительной финансовой нагрузкой, особенно если доходы не увеличиваются пропорционально. С ростом ставок банки часто ужесточают требования к заемщикам. Это может включать в себя более высокий уровень дохода, более длительный стаж на последнем месте работы или требования к первоначальному взносу. Ужесточение требований обусловлено желанием банка снизить риски невозврата кредитов», — объяснил собеседник URA.RU. Жилье начнет падать в цене Рост ставок и возможное ужесточение требований к заемщикам наверняка окажут давление на рынок недвижимости, предупредил Седов. «Падение спроса на ипотеку может привести к стабилизации или даже снижению цен на жилье. С другой стороны, банки будут искать новые способы привлечения клиентов, возможно, предлагая более выгодные условия или программы кредитования. Рост процентных ставок влияет на условия ипотечного кредитования, и заемщикам стоит быть внимательными и готовыми к возможным изменениям», — заключил эксперт. Число ипотечных кредитов в РФ выросло на 30% после повышения Центробанком ключевой ставки до 12% в августе. Спустя месяц ЦБ повысил показатель до 13%. Это привело к увеличению спроса на квартиры в новостройках до 113%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

За последние месяцы финансовый рынок столкнулся с ростом ставок по кредитным продуктам, включая ипотеку. Это привело к ужесточению требований к заемщикам и меньшему количеству одобрений. Об этом URA.RU сообщили в российских банках. Информацию о снижении числа выданных ипотечных кредитах подтвердили URA.RU в нескольких российских банках. Так, управляющий директор центра развития ипотечного бизнеса УБРиР Алина Буслова назвала это общей тенденцией. «В октябре объемы входящих заявок и выдач уменьшились. Это общая ситуация по рынку, которая связана как с изменениями ставок, так и с новыми требованиями регулятора — банки теперь обязаны применять более высокие надбавки при выдаче жилищных кредитов с низким первоначальным взносом и слишком закредитованным заемщиком. Хотя в сентябре объем выдач ипотеки в банке превысил показатель за август более чем в 1,7 раза. Клиенты стремились максимально реализовать ранее поданные заявки, чтобы успеть оформить сделки по одобренным решениям. В целом за январь—сентябрь портфель жилищных кредитов УБРиР вырос в 1,5 раза в сравнении с первыми девятью месяцами 2022 года», — подчеркнула представитель банка. Как отметил совладелец агентства элитной недвижимости WELLSIDE Александр Седов, кредитные организации пытаются снизить риски. «По последним данным, одобрение ипотечных заявок уменьшилось на 10-15% по сравнению с предыдущим годом. Это говорит о том, что банки становятся более осторожными в вопросах кредитования», — добавил Седов. Когда ставки по кредитам растут, это может сигнализировать о нескольких факторах: об инфляции, экономической нестабильности или желании банков снизить риски, сказал Александр Седов. «Все это может влиять на решения банков о выдаче кредитов. Когда ставки по ипотеке повышают, ежемесячный платеж по кредиту, взятому под такую ставку, будет выше. Для заемщика это может стать дополнительной финансовой нагрузкой, особенно если доходы не увеличиваются пропорционально. С ростом ставок банки часто ужесточают требования к заемщикам. Это может включать в себя более высокий уровень дохода, более длительный стаж на последнем месте работы или требования к первоначальному взносу. Ужесточение требований обусловлено желанием банка снизить риски невозврата кредитов», — объяснил собеседник URA.RU. Рост ставок и возможное ужесточение требований к заемщикам наверняка окажут давление на рынок недвижимости, предупредил Седов. «Падение спроса на ипотеку может привести к стабилизации или даже снижению цен на жилье. С другой стороны, банки будут искать новые способы привлечения клиентов, возможно, предлагая более выгодные условия или программы кредитования. Рост процентных ставок влияет на условия ипотечного кредитования, и заемщикам стоит быть внимательными и готовыми к возможным изменениям», — заключил эксперт. Число ипотечных кредитов в РФ выросло на 30% после повышения Центробанком ключевой ставки до 12% в августе. Спустя месяц ЦБ повысил показатель до 13%. Это привело к увеличению спроса на квартиры в новостройках до 113%.