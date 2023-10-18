Россиянам назвали главные ошибки при досрочном погашении ипотеки

Из-за ошибок при досрочном погашении ипотеки россияне теряют выгоду, а также попадают под лишние расходы. К одним из таких относится то, что заемщики не предупреждают банк о досрочном погашении, из-за чего взнос распределяется неверно. Об этом заявила эксперт Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина и портала «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко.
Одной из самых частых ошибок, по словам Ольги Дайнеко, является то, что заемщики забывают предупредить банк о досрочном погашении, передает агентство «Прайм». Необходимо указывать, какую часть платежа надо направить на погашение основного долга, а какую — на проценты. Уточняется, что это можно сделать как онлайн, так и в отделении банка.
Также часто заемщики невнимательно относятся к правилам банка, забывая про текущий платеж при досрочном погашении. Из-за этого, предупреждает эксперт, списывается только текущий платеж, а остаток остается на кредитном счете. Если не внести платеж на следующий месяц, то образуется просрочка, за которой последуют штрафные санкции.
Дайнеко советует производить досрочное погашение в дату очередного платежа, так как в определенных случаях это может быть прописано в ипотечном договоре. В противном случае деньги могут не зачесть в досрочный платеж, а просто оставить на счете, из-за чего проценты не пересчитают.
Чтобы не допускать таких ошибок финансист советует запрашивать сумму в банке перед досрочным погашением. А также можно уточнить у кредитной организации свои договорные условия и выбрать уменьшение срока кредитования или уменьшение суммы ежемесячного платежа.
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