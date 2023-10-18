Россиянам назвали главные ошибки при досрочном погашении ипотеки

Финансист Дайнеко: ошибки при досрочном погашении ипотеки приводят к переплатам

18 октября 2023 в 11:15 Размер текста - 17 +

Перед досрочным платежом следует уточнять условия договора, советует Дайнеко Фото: Денис Моргунов © URA.RU Из-за ошибок при досрочном погашении ипотеки россияне теряют выгоду, а также попадают под лишние расходы. К одним из таких относится то, что заемщики не предупреждают банк о досрочном погашении, из-за чего взнос распределяется неверно. Об этом заявила эксперт Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина и портала «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко. Одной из самых частых ошибок, по словам Ольги Дайнеко, является то, что заемщики забывают предупредить банк о досрочном погашении, передает агентство «Прайм». Необходимо указывать, какую часть платежа надо направить на погашение основного долга, а какую — на проценты. Уточняется, что это можно сделать как онлайн, так и в отделении банка. Новость по теме Досрочное погашение ипотеки: преимущества и нюансы. Инфографика Также часто заемщики невнимательно относятся к правилам банка, забывая про текущий платеж при досрочном погашении. Из-за этого, предупреждает эксперт, списывается только текущий платеж, а остаток остается на кредитном счете. Если не внести платеж на следующий месяц, то образуется просрочка, за которой последуют штрафные санкции. Дайнеко советует производить досрочное погашение в дату очередного платежа, так как в определенных случаях это может быть прописано в ипотечном договоре. В противном случае деньги могут не зачесть в досрочный платеж, а просто оставить на счете, из-за чего проценты не пересчитают. Чтобы не допускать таких ошибок финансист советует запрашивать сумму в банке перед досрочным погашением. А также можно уточнить у кредитной организации свои договорные условия и выбрать уменьшение срока кредитования или уменьшение суммы ежемесячного платежа. Ранее финансист Елена Алтухова предупредила о случаях, когда невыгодно досрочно закрывать задолженности. Юрист Игорь Поздняков назвал категорию россиян, кому категорически нельзя брать кредиты. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Из-за ошибок при досрочном погашении ипотеки россияне теряют выгоду, а также попадают под лишние расходы. К одним из таких относится то, что заемщики не предупреждают банк о досрочном погашении, из-за чего взнос распределяется неверно. Об этом заявила эксперт Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина и портала «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко. Одной из самых частых ошибок, по словам Ольги Дайнеко, является то, что заемщики забывают предупредить банк о досрочном погашении, передает агентство «Прайм». Необходимо указывать, какую часть платежа надо направить на погашение основного долга, а какую — на проценты. Уточняется, что это можно сделать как онлайн, так и в отделении банка. Также часто заемщики невнимательно относятся к правилам банка, забывая про текущий платеж при досрочном погашении. Из-за этого, предупреждает эксперт, списывается только текущий платеж, а остаток остается на кредитном счете. Если не внести платеж на следующий месяц, то образуется просрочка, за которой последуют штрафные санкции. Дайнеко советует производить досрочное погашение в дату очередного платежа, так как в определенных случаях это может быть прописано в ипотечном договоре. В противном случае деньги могут не зачесть в досрочный платеж, а просто оставить на счете, из-за чего проценты не пересчитают. Чтобы не допускать таких ошибок финансист советует запрашивать сумму в банке перед досрочным погашением. А также можно уточнить у кредитной организации свои договорные условия и выбрать уменьшение срока кредитования или уменьшение суммы ежемесячного платежа. Ранее финансист Елена Алтухова предупредила о случаях, когда невыгодно досрочно закрывать задолженности. Юрист Игорь Поздняков назвал категорию россиян, кому категорически нельзя брать кредиты.