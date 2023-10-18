В аэропорту Перми приземлился правительственный спецборт

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Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, самолет
Кто был пассажирами на борту, не разглашается Фото:

В пермском аэропорту «Большое Савино» сел самолет специального летного отряда «Россия». Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar. Источник URA.RU в аэропорту подтвердил информацию о прибытии борта.

«Сегодня (18 октября — прим. URA.RU) поздно вечером из Москвы в Пермь прибыл лайнер Ту-214, имеющий бортовой номер RA-64521. В летном отряде — этот борт самый молодой (эксплуатируется с 2012 года)», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на данные сервиса. Специальный авиаотряд специализируется на перевозке российских должностных лиц, сотрудников спецслужб и высокопоставленных военных.

В Перми 19 октября стартует форум «Россия — спортивная держава». Ожидается, что его посетит глава государства Владимир Путин. Источники URA.RU в политэлитах региона также обсуждали прилет в Пермь мэра Москвы Сергея Собянина. Накануне форума в прикамской столице усилили меры безопасности.

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В пермском аэропорту «Большое Савино» сел самолет специального летного отряда «Россия». Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar. Источник URA.RU в аэропорту подтвердил информацию о прибытии борта. «Сегодня (18 октября — прим. URA.RU) поздно вечером из Москвы в Пермь прибыл лайнер Ту-214, имеющий бортовой номер RA-64521. В летном отряде — этот борт самый молодой (эксплуатируется с 2012 года)», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на данные сервиса. Специальный авиаотряд специализируется на перевозке российских должностных лиц, сотрудников спецслужб и высокопоставленных военных. В Перми 19 октября стартует форум «Россия — спортивная держава». Ожидается, что его посетит глава государства Владимир Путин. Источники URA.RU в политэлитах региона также обсуждали прилет в Пермь мэра Москвы Сергея Собянина. Накануне форума в прикамской столице усилили меры безопасности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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