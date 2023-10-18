В аэропорту Перми приземлился правительственный спецборт

18 октября 2023 в 23:21 Размер текста - 17 +

Кто был пассажирами на борту, не разглашается Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В пермском аэропорту «Большое Савино» сел самолет специального летного отряда «Россия». Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar. Источник URA.RU в аэропорту подтвердил информацию о прибытии борта. «Сегодня (18 октября — прим. URA.RU) поздно вечером из Москвы в Пермь прибыл лайнер Ту-214, имеющий бортовой номер RA-64521. В летном отряде — этот борт самый молодой (эксплуатируется с 2012 года)», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на данные сервиса. Специальный авиаотряд специализируется на перевозке российских должностных лиц, сотрудников спецслужб и высокопоставленных военных. В Перми 19 октября стартует форум «Россия — спортивная держава». Ожидается, что его посетит глава государства Владимир Путин. Источники URA.RU в политэлитах региона также обсуждали прилет в Пермь мэра Москвы Сергея Собянина. Накануне форума в прикамской столице усилили меры безопасности.

В пермском аэропорту «Большое Савино» сел самолет специального летного отряда «Россия». Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar. Источник URA.RU в аэропорту подтвердил информацию о прибытии борта. «Сегодня (18 октября — прим. URA.RU) поздно вечером из Москвы в Пермь прибыл лайнер Ту-214, имеющий бортовой номер RA-64521. В летном отряде — этот борт самый молодой (эксплуатируется с 2012 года)», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на данные сервиса. Специальный авиаотряд специализируется на перевозке российских должностных лиц, сотрудников спецслужб и высокопоставленных военных. В Перми 19 октября стартует форум «Россия — спортивная держава». Ожидается, что его посетит глава государства Владимир Путин. Источники URA.RU в политэлитах региона также обсуждали прилет в Пермь мэра Москвы Сергея Собянина. Накануне форума в прикамской столице усилили меры безопасности.