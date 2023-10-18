В аэропорту Перми приземлился правительственный спецборт

В пермском аэропорту «Большое Савино» сел самолет специального летного отряда «Россия». Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar. Источник URA.RU в аэропорту подтвердил информацию о прибытии борта.
«Сегодня (18 октября — прим. URA.RU) поздно вечером из Москвы в Пермь прибыл лайнер Ту-214, имеющий бортовой номер RA-64521. В летном отряде — этот борт самый молодой (эксплуатируется с 2012 года)», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на данные сервиса. Специальный авиаотряд специализируется на перевозке российских должностных лиц, сотрудников спецслужб и высокопоставленных военных.
В Перми 19 октября стартует форум «Россия — спортивная держава». Ожидается, что его посетит глава государства Владимир Путин. Источники URA.RU в политэлитах региона также обсуждали прилет в Пермь мэра Москвы Сергея Собянина. Накануне форума в прикамской столице усилили меры безопасности.
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