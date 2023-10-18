NDTV: в Индии растоптали флаг Израиля

19 октября 2023 в 00:49 Размер текста - 17 +

Хулиганы надругались над государственным флагом Израиля Фото: Владимир Андреев © URA.RU Силовики задержали четверых человек в Мумбаи (Индия), которых подозревают в надругательстве над государственным флагом Израиля. Об этом сообщили источники в полиции страны. «Во вторник (17 октября — прим URA.RU) вечером в социальных сетях распространили видео, на котором группа людей топчет флаг Израиля. Четырех хулиганов, которые, предположительно запечатлены на видео, задержали на следующий день», — пояснили полицейские в беседе с телеканалом NDTV. После ракетного удара по больнице в Газе начались протесты по всему Ближнему Востоку. К акциям подключились активисты в Иордании, Тунисе, Турции, Сирии, Иране и Ливане. Посол Палестины в Марокко Джамаль аш-Шубаки призвал арабские страны заручиться поддержкой РФ и Китая для защиты собственных интересов.

Силовики задержали четверых человек в Мумбаи (Индия), которых подозревают в надругательстве над государственным флагом Израиля. Об этом сообщили источники в полиции страны. «Во вторник (17 октября — прим URA.RU) вечером в социальных сетях распространили видео, на котором группа людей топчет флаг Израиля. Четырех хулиганов, которые, предположительно запечатлены на видео, задержали на следующий день», — пояснили полицейские в беседе с телеканалом NDTV. После ракетного удара по больнице в Газе начались протесты по всему Ближнему Востоку. К акциям подключились активисты в Иордании, Тунисе, Турции, Сирии, Иране и Ливане. Посол Палестины в Марокко Джамаль аш-Шубаки призвал арабские страны заручиться поддержкой РФ и Китая для защиты собственных интересов.