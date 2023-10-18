18 октября 2023

NDTV: в Индии растоптали флаг Израиля

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рок-фестиваль «Нашествие-2017», первый день. Завидово, Тверь, турист, флаг израиля
Хулиганы надругались над государственным флагом Израиля Фото:

Силовики задержали четверых человек в Мумбаи (Индия), которых подозревают в надругательстве над государственным флагом Израиля. Об этом сообщили источники в полиции страны.

«Во вторник (17 октября — прим URA.RU) вечером в социальных сетях распространили видео, на котором группа людей топчет флаг Израиля. Четырех хулиганов, которые, предположительно запечатлены на видео, задержали на следующий день», — пояснили полицейские в беседе с телеканалом NDTV.

После ракетного удара по больнице в Газе начались протесты по всему Ближнему Востоку. К акциям подключились активисты в Иордании, Тунисе, Турции, Сирии, Иране и Ливане. Посол Палестины в Марокко Джамаль аш-Шубаки призвал арабские страны заручиться поддержкой РФ и Китая для защиты собственных интересов.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Силовики задержали четверых человек в Мумбаи (Индия), которых подозревают в надругательстве над государственным флагом Израиля. Об этом сообщили источники в полиции страны. «Во вторник (17 октября — прим URA.RU) вечером в социальных сетях распространили видео, на котором группа людей топчет флаг Израиля. Четырех хулиганов, которые, предположительно запечатлены на видео, задержали на следующий день», — пояснили полицейские в беседе с телеканалом NDTV. После ракетного удара по больнице в Газе начались протесты по всему Ближнему Востоку. К акциям подключились активисты в Иордании, Тунисе, Турции, Сирии, Иране и Ливане. Посол Палестины в Марокко Джамаль аш-Шубаки призвал арабские страны заручиться поддержкой РФ и Китая для защиты собственных интересов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...