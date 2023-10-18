В России увеличились продажи автомобилей с пробегом

19 октября 2023 в 03:43 Размер текста - 17 +

Продажи автомобилей с пробегом в сентябре выросли на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В сентябре текущего года объемы продаж подержанных автомобилей выросли на 11% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. По данным аналитиков было реализовано 509,5 тысяч легковых авто. «По итогам сентября в России было продано 509,5 тысяч легковых автомобилей с пробегом. Это на 11% больше результатов сентября прошлого года», — передают данные аналитического агентства «Автостат» «Известия». Несмотря на рост, в сравнении с августом текущего года объемы продаж бу машин сократились на 8%. Эксперты связывают это с резким ростом спроса на данную категорию автомобилей в середине лета. Но данная тенденция временная, вскоре рост возобновится. Самой популярной маркой подержанных автомобилей сентября была Lada. На нее пришлось 23% всех продаж. Следом идет Toyota, Kia, Hyundai и Nissan. Ранее самыми востребованные и доступные на российском авторынке иномарки с пробегом стали Renault, Volkswagen и Skoda. По данным аналитиков сервиса «СберАвто», средняя цена на трехгодовалые автомобили вышеуказанных производителей составляет 2-2,4 млн рублей. Те же марки авто, но от трех до пяти лет, будут стоить в среднем до 1,5 млн рублей.

В сентябре текущего года объемы продаж подержанных автомобилей выросли на 11% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. По данным аналитиков было реализовано 509,5 тысяч легковых авто. «По итогам сентября в России было продано 509,5 тысяч легковых автомобилей с пробегом. Это на 11% больше результатов сентября прошлого года», — передают данные аналитического агентства «Автостат» «Известия». Несмотря на рост, в сравнении с августом текущего года объемы продаж бу машин сократились на 8%. Эксперты связывают это с резким ростом спроса на данную категорию автомобилей в середине лета. Но данная тенденция временная, вскоре рост возобновится. Самой популярной маркой подержанных автомобилей сентября была Lada. На нее пришлось 23% всех продаж. Следом идет Toyota, Kia, Hyundai и Nissan. Ранее самыми востребованные и доступные на российском авторынке иномарки с пробегом стали Renault, Volkswagen и Skoda. По данным аналитиков сервиса «СберАвто», средняя цена на трехгодовалые автомобили вышеуказанных производителей составляет 2-2,4 млн рублей. Те же марки авто, но от трех до пяти лет, будут стоить в среднем до 1,5 млн рублей.