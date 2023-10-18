18 октября 2023

Naval News: Россия перебросила боевых дельфинов для борьбы с ВСУ в Крыму

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Концерт для дельфинов в Океанариуме. Екатеринбург , дельфин, океанариум, дельфинариум
Загоны с дельфинами были установлены в сентябре 2023 года, добавили в британском издании Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Военно-морской флот России (ВМФ) использует обученных дельфинов для защиты Крыма от водолазов ВСУ. Такое предположение сделала официальная газета британского Королевского флота Naval News.

«России пришлось усилить оборону на своих военно-морских базах в Крыму у входа в севастопольскую гавань дрессированными дельфинами. Подобные загоны для дельфинов теперь появились на российской военно-морской базе. ВМФ России используют млекопитающих для защиты критически важных баз от водолазов ВСУ», — пишет британское издание.

По информации газеты, загоны были установлены в сентябре 2023 года. «Это соответствует времени, когда украинский спецназ активизировал свою активность в северной части Черного моря», — отметили Naval News.

Ранее обозреватель Блейк Стилуэлл заявил о том, что Россия начала использовать дрессированных «дельфинов-убийц» для защиты границы Крыма в Черном море. По его словам, крымские загоны аналогичны тем, которые используются в сирийском порту.

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Военно-морской флот России (ВМФ) использует обученных дельфинов для защиты Крыма от водолазов ВСУ. Такое предположение сделала официальная газета британского Королевского флота Naval News. «России пришлось усилить оборону на своих военно-морских базах в Крыму у входа в севастопольскую гавань дрессированными дельфинами. Подобные загоны для дельфинов теперь появились на российской военно-морской базе. ВМФ России используют млекопитающих для защиты критически важных баз от водолазов ВСУ», — пишет британское издание. По информации газеты, загоны были установлены в сентябре 2023 года. «Это соответствует времени, когда украинский спецназ активизировал свою активность в северной части Черного моря», — отметили Naval News. Ранее обозреватель Блейк Стилуэлл заявил о том, что Россия начала использовать дрессированных «дельфинов-убийц» для защиты границы Крыма в Черном море. По его словам, крымские загоны аналогичны тем, которые используются в сирийском порту.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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