Naval News: Россия перебросила боевых дельфинов для борьбы с ВСУ в Крыму

19 октября 2023 в 04:07 Размер текста - 17 +

Загоны с дельфинами были установлены в сентябре 2023 года, добавили в британском издании Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военно-морской флот России (ВМФ) использует обученных дельфинов для защиты Крыма от водолазов ВСУ. Такое предположение сделала официальная газета британского Королевского флота Naval News. «России пришлось усилить оборону на своих военно-морских базах в Крыму у входа в севастопольскую гавань дрессированными дельфинами. Подобные загоны для дельфинов теперь появились на российской военно-морской базе. ВМФ России используют млекопитающих для защиты критически важных баз от водолазов ВСУ», — пишет британское издание. По информации газеты, загоны были установлены в сентябре 2023 года. «Это соответствует времени, когда украинский спецназ активизировал свою активность в северной части Черного моря», — отметили Naval News. Ранее обозреватель Блейк Стилуэлл заявил о том, что Россия начала использовать дрессированных «дельфинов-убийц» для защиты границы Крыма в Черном море. По его словам, крымские загоны аналогичны тем, которые используются в сирийском порту.

Военно-морской флот России (ВМФ) использует обученных дельфинов для защиты Крыма от водолазов ВСУ. Такое предположение сделала официальная газета британского Королевского флота Naval News. «России пришлось усилить оборону на своих военно-морских базах в Крыму у входа в севастопольскую гавань дрессированными дельфинами. Подобные загоны для дельфинов теперь появились на российской военно-морской базе. ВМФ России используют млекопитающих для защиты критически важных баз от водолазов ВСУ», — пишет британское издание. По информации газеты, загоны были установлены в сентябре 2023 года. «Это соответствует времени, когда украинский спецназ активизировал свою активность в северной части Черного моря», — отметили Naval News. Ранее обозреватель Блейк Стилуэлл заявил о том, что Россия начала использовать дрессированных «дельфинов-убийц» для защиты границы Крыма в Черном море. По его словам, крымские загоны аналогичны тем, которые используются в сирийском порту.