Naval News: Россия перебросила боевых дельфинов для борьбы с ВСУ в Крыму

Военно-морской флот России (ВМФ) использует обученных дельфинов для защиты Крыма от водолазов ВСУ. Такое предположение сделала официальная газета британского Королевского флота Naval News.
«России пришлось усилить оборону на своих военно-морских базах в Крыму у входа в севастопольскую гавань дрессированными дельфинами. Подобные загоны для дельфинов теперь появились на российской военно-морской базе. ВМФ России используют млекопитающих для защиты критически важных баз от водолазов ВСУ», —
По информации газеты, загоны были установлены в сентябре 2023 года. «Это соответствует времени, когда украинский спецназ активизировал свою активность в северной части Черного моря», — отметили Naval News.
Ранее обозреватель Блейк Стилуэлл заявил о том, что Россия начала использовать дрессированных «дельфинов-убийц» для защиты границы Крыма в Черном море. По его словам, крымские загоны аналогичны тем, которые используются в сирийском порту.
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