18 октября 2023

В Псковской области обнаружили предполагаемые метки для дронов ВСУ. Фото

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Практические занятия по управлению беспилотными летательными аппаратами, БПЛА. Челябинск , поле, квадрокоптер, бпла, беспилотник, дрон
Местные жители уверены, что оставленные метки хотели использовать для последующих атак Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На территории Псковской области были обнаружены самодельные кресты на земле, сделанные из белого материала. Местные жители уверены, что метки специально оставили для дронов ВСУ.

«Мы два таких знака нашли в лесу, одну — в Порховском районе, недалеко от дороги из Гридино, вторую — в окрестностях деревни Морицко. Рядом располагается аэропорт Сольцы, который был атакован украинскими беспилотниками», — передает telegram-канал «Неофициальный Безсонов», ссылаясь на рассказ местных жителей.

В ночь на 30 августа Киев совершили крупнейшую атаку беспилотными летательными аппаратами по территории России. Под удар также попал аэродром под Псковом. Начальник Главного управления украинской разведки Кирилл Буданов заявлял, что объект был атакован с территории РФ.

Вероятные метки для дронов ВСУ обнаружили в лесном массиве Псковской области
Вероятные метки для дронов ВСУ обнаружили в лесном массиве Псковской области
Фото:

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На территории Псковской области были обнаружены самодельные кресты на земле, сделанные из белого материала. Местные жители уверены, что метки специально оставили для дронов ВСУ. «Мы два таких знака нашли в лесу, одну — в Порховском районе, недалеко от дороги из Гридино, вторую — в окрестностях деревни Морицко. Рядом располагается аэропорт Сольцы, который был атакован украинскими беспилотниками», — передает telegram-канал «Неофициальный Безсонов», ссылаясь на рассказ местных жителей. В ночь на 30 августа Киев совершили крупнейшую атаку беспилотными летательными аппаратами по территории России. Под удар также попал аэродром под Псковом. Начальник Главного управления украинской разведки Кирилл Буданов заявлял, что объект был атакован с территории РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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