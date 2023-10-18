18 октября 2023

Журналисты нашли аргумент в пользу того, что Путин прибыл в Пермь

© Служба новостей «URA.RU»
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Заключительная пресс-конференция президента России Владимира Путина по окончанию визита в Китай. Пекин, КНР, путин владимир
Политэлита региона ожидает, что Владимир Путин посетит пермский форум Фото:

Прибытие в Пермь правительственного борта из Пекина, где президент РФ Владимир Путин накануне был с деловым визитом, и замеченный на подъезде к городу полицейский кортеж, с большой долей вероятности позволяют судить о том, что в прикамской столице находится глава государства. Такое предположение сделали местные журналисты.

«На шоссе Космонавтов замечен полицейский кортеж, который движется в сторону города. В Перми (вечером 18 октября — прим. URA.RU) сел лайнер спецотряда Dassault Falcon 7X, который прилетел из Пекина. В столице КНР не осталось самолетов подразделения, которое занимается перевозкой российских должностных лиц, представителей спецслужб и военных. Шансы, что Владимир Путин уже сейчас находится в Перми, высоки», — передает telegram-канал «Большая Пермь» со ссылкой на данные пермских информационных изданий.

Ранее в аэропорту «Большое Савино» приземлился другой борт специального отряда «Россия». Эту информацию URA.RU подтвердили источники. По словам собеседников информационного агентства в региональной политтусовке, ожидается, что Путин посетит форум «Россия — спортивная держава», который начнется в Перми 19 октября. На минувшей неделе в краевую столицу прибыл десант сотрудников ФСО, которые якобы занимались подготовкой к визиту. В столице региона усилили меры безопасности.

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Прибытие в Пермь правительственного борта из Пекина, где президент РФ Владимир Путин накануне был с деловым визитом, и замеченный на подъезде к городу полицейский кортеж, с большой долей вероятности позволяют судить о том, что в прикамской столице находится глава государства. Такое предположение сделали местные журналисты. «На шоссе Космонавтов замечен полицейский кортеж, который движется в сторону города. В Перми (вечером 18 октября — прим. URA.RU) сел лайнер спецотряда Dassault Falcon 7X, который прилетел из Пекина. В столице КНР не осталось самолетов подразделения, которое занимается перевозкой российских должностных лиц, представителей спецслужб и военных. Шансы, что Владимир Путин уже сейчас находится в Перми, высоки», — передает telegram-канал «Большая Пермь» со ссылкой на данные пермских информационных изданий. Ранее в аэропорту «Большое Савино» приземлился другой борт специального отряда «Россия». Эту информацию URA.RU подтвердили источники. По словам собеседников информационного агентства в региональной политтусовке, ожидается, что Путин посетит форум «Россия — спортивная держава», который начнется в Перми 19 октября. На минувшей неделе в краевую столицу прибыл десант сотрудников ФСО, которые якобы занимались подготовкой к визиту. В столице региона усилили меры безопасности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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