Сбежавшего в Германию курганского оппозиционера приговорили к лишению свободы

Алексей Шварц (слева) сейчас проживает в Германии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывшего курганского оппозиционера Алексея Шварца, который сейчас проживает заграницей, приговорили к шести годам лишения свободы за распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ. Об этом URA.RU сообщили в Курганском городском суде.

«Шварц признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. „д“ ч.2 ст. 207.3 УК РФ. Ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и мессенджеров, с использованием электронных или информационно-коммуникационных сетей, в том числе сетей Интернет, на срок три года», — рассказали в суде.

Представители суда отметили, что приговор был вынесен заочно. Также суд постановил продолжить розыск осужденного. Шварца признали виновным в распространении видеороликов, дискредитирующих армию, которые тот размещал в своем telegram-канале.

Шварц был координатором курганского штаба Алексея Навального («Штабы Навального» признаны экстремистской организацией, иноагентами и запрещены на территории России, сам Навальный внесен в список террористов и экстремистов). В 2021 году Шварца обвинили в нарушении тайны переписки и телефонных переговоров, а позже объявили в розыск. Позже телеведущий Владимир Соловьев заметил, что правительство Баварии пригласило оппозиционера на встречу. В ответ Шварц попросил ведущего не завидовать.