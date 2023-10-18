Жительница Татарстана пожаловалась, что в Кургане не приняли на операцию бойца СВО

В курганском медцентре бойцу СВО перенесли операцию из-за болезни

В Кургане бойца СВО из Татарстана не стали оперировать из-за выявленной болезни Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Жительница Татарстана пожаловалась, что в курганском Центре им. Илизарова не приняли на операцию 24-летнего участника СВО с ранением ноги из-за выявленного гастрита. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала женщина, знакомая с бойцом. В медцентре агентству сообщили, что военнослужащему перенесли госпитализацию по причине серьезных противопоказаний.

«Вчера наш земляк, участник СВО с ранением в ногу приехал в Курган на операцию. Его направили из РГБ города Казани в Центр имени академика. Г.А. Илизарова. Он прилетел на двух самолетах в сопровождении 72-летней бабушки. В больницу его не приняли по причине заболевания гастрита и отправляют обратно в Татарстан. Бойцу срочно нужна операция, поскольку сроки уже упущены», — рассказала землячка военнослужащего. Женщина также добавила, что бойцом было пройдено исследование ФГДС, согласно которому, он был допущен к операции.

Также с просьбой помочь оказания срочной медицинской помощи жительница Татарстана обратилась в соцсетях к властям Кургана. на обращение откликнулись в Фонде «Защитники Отечества». «Специалисты связались с бойцом, окажут необходимую поддержку», — сообщили в ЦУР Курганской области.

Главный врач Центра Илизарова Олег Башинский в разговоре с корреспондентом URA.RU заявил, что пациенту перенесли госпитализацию в связи с выявленными в ходе медобследования заболевания, имеющего абсолютное противопоказание по здоровью. «Мы не можем рисковать его жизнью и брать на операцию с таким противопоказанием. Пациент получил у нас консультацию, обследование. Наша клиника занимается травматологическим профилем, у нас нет терапевтических отделений, поэтому с терапевтической патологией взять пациента не могли. Ему было назначено соответствующее лечение и рекомендовано повторное обращение и госпитализация.которая будет выполнена при отсутствии противопоказаний», — сказал Башинский.

Ранее URA.RU писало, что курганский боец СВО не может попасть в госпиталь с обострением болезни. По словам военнослужащего, в военкомате ему не дают направление и отправляют в военную часть другого региона. В одной из районных больниц участнику спецоперации подтвердили наличие серьезных заболеваний