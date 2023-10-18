18 октября 2023

В Перми перекрыли более 30 км дорог. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобильная пробка на восточном обходе. Пермь, автомобиль, знак кирпич, дорога, строительство автодороги
Дороги перекрыты до 14:00 Фото:

В Перми власти перекрыли Восточный и Южный обход, которые являются объездными трассами на окраине города. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», дороги перекрыты до 14:00.

Согласно сервису, дорога перекрыта от кладбища Банная гора вплоть до Нестюковского тракта. Длина перекрытого участка составляет более 35 км.

С 19 по 22 октября в Перми проходит международный форум «Россия — спортивная держава». В связи с мероприятием в городе образовались большие пробки, а въезд в поселок Полазна, который находится недалеко от Перми, перекрыли сотрудники ГИБДД. Также в город на форум приехал президент РФ Владимир Путин.

Участок дороги перекрыт от кладбища Банная гора до Нестюковского тракта
Участок дороги перекрыт от кладбища Банная гора до Нестюковского тракта

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В Перми власти перекрыли Восточный и Южный обход, которые являются объездными трассами на окраине города. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», дороги перекрыты до 14:00. Согласно сервису, дорога перекрыта от кладбища Банная гора вплоть до Нестюковского тракта. Длина перекрытого участка составляет более 35 км. С 19 по 22 октября в Перми проходит международный форум «Россия — спортивная держава». В связи с мероприятием в городе образовались большие пробки, а въезд в поселок Полазна, который находится недалеко от Перми, перекрыли сотрудники ГИБДД. Также в город на форум приехал президент РФ Владимир Путин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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