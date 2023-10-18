Дороги перекрыты до 14:00
В Перми власти перекрыли Восточный и Южный обход, которые являются объездными трассами на окраине города. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», дороги перекрыты до 14:00.
Согласно сервису, дорога перекрыта от кладбища Банная гора вплоть до Нестюковского тракта. Длина перекрытого участка составляет более 35 км.
С 19 по 22 октября в Перми проходит международный форум «Россия — спортивная держава». В связи с мероприятием в городе образовались большие пробки, а въезд в поселок Полазна, который находится недалеко от Перми, перекрыли сотрудники ГИБДД. Также в город на форум приехал президент РФ Владимир Путин.
Участок дороги перекрыт от кладбища Банная гора до Нестюковского тракта
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