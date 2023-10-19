Мужчина, взявший в заложники девочку в Екатеринбурге, накануне вел себя нервно

Полицейским пришлось брат мужчину штурмом (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мужчина, который взял в заложники двухлетнюю девочку в Екатеринбурге, накануне вел себя нервно. А утром 18 октября он стал угрожать расправой ребенку, рассказали URA.RU в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

ЧП произошло в одной из квартир на Машиностроителей. Он взял в руки вилку и консервный нож, заперся в ванной с двухлетней девочкой и стал угрожать ей расправой. «Со слов девушки, брат начал вести себя нервно уже накануне, а утром стал высказывать угрозы», — сообщили в ведомстве. Силовиков вызвала сестра мужчины.

Полицейские вскрыли дверь в ванную и спасли ребенка. Мужчину отправили в «Областную наркологическую больницу». Против него завели уголовное дело.