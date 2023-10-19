Мужчина, взявший в заложники девочку в Екатеринбурге, накануне вел себя нервно

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День Уральского поля. Курган, полиция, патруль полиции
Полицейским пришлось брат мужчину штурмом (архивное фото) Фото:

Мужчина, который взял в заложники двухлетнюю девочку в Екатеринбурге, накануне вел себя нервно. А утром 18 октября он стал угрожать расправой ребенку, рассказали URA.RU в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

ЧП произошло в одной из квартир на Машиностроителей. Он взял в руки вилку и консервный нож, заперся в ванной с двухлетней девочкой и стал угрожать ей расправой. «Со слов девушки, брат начал вести себя нервно уже накануне, а утром стал высказывать угрозы», — сообщили в ведомстве. Силовиков вызвала сестра мужчины.

Полицейские вскрыли дверь в ванную и спасли ребенка. Мужчину отправили в «Областную наркологическую больницу». Против него завели уголовное дело.

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Мужчина, который взял в заложники двухлетнюю девочку в Екатеринбурге, накануне вел себя нервно. А утром 18 октября он стал угрожать расправой ребенку, рассказали URA.RU в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. ЧП произошло в одной из квартир на Машиностроителей. Он взял в руки вилку и консервный нож, заперся в ванной с двухлетней девочкой и стал угрожать ей расправой. «Со слов девушки, брат начал вести себя нервно уже накануне, а утром стал высказывать угрозы», — сообщили в ведомстве. Силовиков вызвала сестра мужчины. Полицейские вскрыли дверь в ванную и спасли ребенка. Мужчину отправили в «Областную наркологическую больницу». Против него завели уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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