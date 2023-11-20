Экс-депутат Кургана Руденко поделил бизнес в Сочи с тюменским предпринимателем

20 ноября 2023 в 08:45 Размер текста - 17 +

Бывший депутат Сергей Руденко поделил бизнес в Сочи с тюменским предпринимателем Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывший депутат Курганской городской думы Сергей Руденко разделил свой бизнес в Сочи с тюменским предпринимателем, занимающимся продажей продуктов. Информация об этом содержится в документации предприятия. В начале года экс-политик открыл на юге страны строительную компанию «Капстройсити», а уже через полгода отдал почти половину доли в фирме бизнесмену Абабукару Дербичеву. «ООО „Капстройсити“, г. Сочи. Генеральный директор и владелец: Руденко Сергей Викторович. Летом 2023 года новым учредителем стал Дербичев Абабукар Уматгиреевич из Тюмени. Доля бизнесмена составила 49%», — говорится в информации в сервисе СБИС. Доля основателя строительного предприятия уменьшилась до 51%. Согласно данным СБИС, компания «Капстройсити» занимается строительством жилых и нежилых зданий. На рынке организация находится с 31 января 2023 года. По информации из отчетности, за последние несколько месяцев было совершено более 10 сделок. Стоимость работ по одному договору подряда не превышает 90 млн рублей. Новый совладелец сочинского предприятия Дербичев в Тюмени руководит компанией «Руспродукт», основанной им в феврале этого года. Фирма специализируется на оптовой торговле мукой и макаронными изделиями. До 2017 года руководил строительной компанией «Тюменьсибстрой». В Кургане помимо депутатской деятельности Руденко владел и руководил строительно-монтажной компанией «Артель» до конца 2019 года. Еще в течение двух лет бывший политик работал на должности гендиректора структуры мэрии — АО «Курганводоканал». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывший депутат Курганской городской думы Сергей Руденко разделил свой бизнес в Сочи с тюменским предпринимателем, занимающимся продажей продуктов. Информация об этом содержится в документации предприятия. В начале года экс-политик открыл на юге страны строительную компанию «Капстройсити», а уже через полгода отдал почти половину доли в фирме бизнесмену Абабукару Дербичеву. «ООО „Капстройсити“, г. Сочи. Генеральный директор и владелец: Руденко Сергей Викторович. Летом 2023 года новым учредителем стал Дербичев Абабукар Уматгиреевич из Тюмени. Доля бизнесмена составила 49%», — говорится в информации в сервисе СБИС. Доля основателя строительного предприятия уменьшилась до 51%. Согласно данным СБИС, компания «Капстройсити» занимается строительством жилых и нежилых зданий. На рынке организация находится с 31 января 2023 года. По информации из отчетности, за последние несколько месяцев было совершено более 10 сделок. Стоимость работ по одному договору подряда не превышает 90 млн рублей. Новый совладелец сочинского предприятия Дербичев в Тюмени руководит компанией «Руспродукт», основанной им в феврале этого года. Фирма специализируется на оптовой торговле мукой и макаронными изделиями. До 2017 года руководил строительной компанией «Тюменьсибстрой». В Кургане помимо депутатской деятельности Руденко владел и руководил строительно-монтажной компанией «Артель» до конца 2019 года. Еще в течение двух лет бывший политик работал на должности гендиректора структуры мэрии — АО «Курганводоканал».