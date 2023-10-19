Верховная Рада запрещает Украинскую православную церковь

Верховная рада приняла закон, запрещающий каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) в стране, в первом чтении. Об этом сообщил депутат Алексей Гончаренко.
«Рада поддержала законопроект о заборе религиозных организаций, которые связаны с РФ! (№8371) Пока в первом чтении», — сообщил Гончаренко в своем telegram-канале. Он отметил, что со временем правки в законе будут увеличиваться.
Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что в стране должна остаться единственная украинская каноническая церковь. Монахов УПЦ обязали освободить территорию Киево-Печерской лавры, после чего начался конфликт между церковью и киевской властью. Настоятеля митрополита Павла отправили под стражу, передает RT.
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