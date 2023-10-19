«Теневой» спикер думы Екатеринбурга уступил УГМК две должности

УГМК получила должности в новой думе Екатеринбурга

19 октября 2023 в 16:15 Размер текста - 17 +

Алексей Вихарев мог спокойно провести на руководящие посты своих людей Фото: Илья Московец © URA.RU Депутат гордумы Екатеринбурга от УГМК Алексей Смирнов стал зампредседателя одной из ключевых комиссий — по бюджету. По данным URA.RU, это результат переговоров между вице-спикером думы Ильей Бондаревым (топ-менеджер УГМК) и депутатом Алексеем Вихаревым, главой фракции «Единая Россия», которого называют даже равновесным спикеру Анне Гурарий, только набирающей влияние. У УГМК в новой думе четыре голоса — помимо Бондарева и Смирнова, это Сергей Козлов и Дмитрий Сторожилов. А Вихарев лично контролирует в думе до восьми голосов — больше, чем любой из представленных в думе кланов. Депутат и его люди имеют больше половины мест в комиссии не только по бюджету, но и городскому хозяйству. Комиссию по горхозу возглавляет ориентированный на Вихарева депутат Александр Колесников, по бюджету — Елена Бондаренко (AVS Group Валерия Савельева). Когда в комиссиях начали распределять должности замов председателей, Козлов высказал желание быть заместителем Колесникова, но тот якобы (сам он это не комментировал) давал понять, что ему заместитель не нужен. А лояльная Вихареву депутат Ксения Лещенко планировала стать замом Бондаренко — как и Смирнов. «В итоге Бондарев с Вихаревым решили, что во избежание противоречий стоит заранее договориться: Козлов становится замом Колесникова, но вместе с [другим ориентированным на Вихарева депутатом Дмитрием] Николаевым (это произошло 17 октября — прим. ред.), а Лещенко берет самоотвод — в пользу Смирнова», — рассказал источник. Второй сценарий реализовали на заседании бюджетной комиссии 19 октября. Новость по теме Новый спикер думы Екатеринбурга начала с конфликта между кланами Другой источник объяснил, что руководящие посты в комиссиях по бюджету и горхозу УГМК необходимы для того, чтобы более эффективно контролировать свои инвестиции в город. Такая же логика применима в отношении РМК, чьи представители возглавляют комиссии по образованию (Владислав Овчинников) и муниципальной собственности (Алексей Шестаков). В разговоре с URA.RU Смирнов признал справедливость этой версии. «Но также мы, депутаты, несем ответственность перед людьми, поддержавшими нас в округах, за исполнение бюджета и позитивную направленность со стороны администрации», — отметил депутат. Претендовала ли на пост зама Лещенко, ему не известно. «Любой член комиссии, любой депутат мог стать замом. Это не обсуждалось на комиссии, но в голове у каждого это могло быть. Приняли решение, что замом будет Смирнов, у него есть опыт, он постарше», — сказала корреспонденту сама Ксения Лещенко. Начинающий политик также подчеркнула, что работы у нее хватает из без того — на посту руководителя думской фракции ЛДПР. «„Единая Россия“ — демократическая партия, мы сотрудничаем со всеми фракциями в гордуме, главное помнить, что наивысшая ценность — это интересы жителей города», — прокомментировал ситуацию сам Вихарев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат гордумы Екатеринбурга от УГМК Алексей Смирнов стал зампредседателя одной из ключевых комиссий — по бюджету. По данным URA.RU, это результат переговоров между вице-спикером думы Ильей Бондаревым (топ-менеджер УГМК) и депутатом Алексеем Вихаревым, главой фракции «Единая Россия», которого называют даже равновесным спикеру Анне Гурарий, только набирающей влияние. У УГМК в новой думе четыре голоса — помимо Бондарева и Смирнова, это Сергей Козлов и Дмитрий Сторожилов. А Вихарев лично контролирует в думе до восьми голосов — больше, чем любой из представленных в думе кланов. Депутат и его люди имеют больше половины мест в комиссии не только по бюджету, но и городскому хозяйству. Комиссию по горхозу возглавляет ориентированный на Вихарева депутат Александр Колесников, по бюджету — Елена Бондаренко (AVS Group Валерия Савельева). Когда в комиссиях начали распределять должности замов председателей, Козлов высказал желание быть заместителем Колесникова, но тот якобы (сам он это не комментировал) давал понять, что ему заместитель не нужен. А лояльная Вихареву депутат Ксения Лещенко планировала стать замом Бондаренко — как и Смирнов. «В итоге Бондарев с Вихаревым решили, что во избежание противоречий стоит заранее договориться: Козлов становится замом Колесникова, но вместе с [другим ориентированным на Вихарева депутатом Дмитрием] Николаевым (это произошло 17 октября — прим. ред.), а Лещенко берет самоотвод — в пользу Смирнова», — рассказал источник. Второй сценарий реализовали на заседании бюджетной комиссии 19 октября. Другой источник объяснил, что руководящие посты в комиссиях по бюджету и горхозу УГМК необходимы для того, чтобы более эффективно контролировать свои инвестиции в город. Такая же логика применима в отношении РМК, чьи представители возглавляют комиссии по образованию (Владислав Овчинников) и муниципальной собственности (Алексей Шестаков). В разговоре с URA.RU Смирнов признал справедливость этой версии. «Но также мы, депутаты, несем ответственность перед людьми, поддержавшими нас в округах, за исполнение бюджета и позитивную направленность со стороны администрации», — отметил депутат. Претендовала ли на пост зама Лещенко, ему не известно. «Любой член комиссии, любой депутат мог стать замом. Это не обсуждалось на комиссии, но в голове у каждого это могло быть. Приняли решение, что замом будет Смирнов, у него есть опыт, он постарше», — сказала корреспонденту сама Ксения Лещенко. Начинающий политик также подчеркнула, что работы у нее хватает из без того — на посту руководителя думской фракции ЛДПР. «„Единая Россия“ — демократическая партия, мы сотрудничаем со всеми фракциями в гордуме, главное помнить, что наивысшая ценность — это интересы жителей города», — прокомментировал ситуацию сам Вихарев.