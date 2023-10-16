Новый спикер думы Екатеринбурга начала с конфликта между кланами

16 октября 2023 в 16:59 Размер текста - 17 +

Назначения Анны Гурарий ждала вся городская политтусовка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Первым вызовом для Анны Гурарий, которая 13 октября стала спикером новой думы Екатеринбурга, стал конфликт между группами влияния. Как стало известно URA.RU, они не могли договориться по постам заместителей председателей думских комиссий. Кресла председателей распределили на прошлой неделе, до назначения Гурарий. Комиссия по городскому хозяйству досталась депутату Александру Колесникову (команда Алексея Вихарева), комиссия по бюджету — Елене Бондаренко (AVS Group), комиссия по местному самоуправлению — Дмитрию Сергину (ориентирован на мэра Алексея Орлова и его зама Рустама Галямова), комиссия по экономике — Артуру Зиганшину (давний знакомый Орлова, работает на Baden Family), комиссия по муниципальной собственности — Алексею Шестакову (РМК), комиссия по образованию и молодежной политике — Владиславу Овчинникову (РМК), комиссия по безопасности — бывшему спикеру Игорю Володину (фракция миллиардера Виталия Кочеткова), комиссия по соцзащите — Станиславу Киселеву («Ренова»). До назначения Гурарий кланы «между собой не общались» и, соответственно, не обсуждали, кто станет заместителями глав комиссий, рассказал агентству один из депутатов. В результате, добавил другой источник, возникла угроза как минимум двух столкновений. Статья по теме Спикером думы Екатеринбурга впервые стала женщина. Кто она Зампреда комиссии по горхозу хочет стать депутат Сергей Козлов (УГМК), в то время как Колесников якобы давал понять, что ему заместитель не нужен. «Вероятно, не хотел делить с кем-то влияние», — полагает один из источников URA.RU. Косвенно это подтверждается тем, в повестке первого заседания комиссии по горхозу выборов зампреда нет. Сам Козлов сказал URA.RU, что, по его данным, «будет несколько претендентов на зама», включая его. Колесников на вопрос корреспондента не ответил. Еще один источник уточнил, что ситуацию разрешили на утреннем совещании 16 октября — под председательством Гурарий. «У Колесникова будет два зама — Козлов и [депутат от ЛДПР Дмитрий] Николаев (еще один представитель команды Вихарева — прим. ред.). Паритет, всех все устраивает», — поделился собеседник. Вторая интрига связана с комиссией по образованию. Как сообщало агентство, депутаты-директора школ Татьяна Вяткина и Александра Журавлева открыто выступили против молодого Овчинникова, когда его избирали. И сейчас Вяткина, поделился третий источник, якобы планирует стать замом Овчинникова. Один из источников утверждает, что Вяткина сейчас прислушивается к первому вице-спикеру думы Михаила Матвеева («Ренова»). Корреспонденту депутат сказала, что на должность не претендует. А Овчинников, отвечая на вопрос, видит ли он Вяткину своим замом, заявил: «Я готов поддержать ее кандидатуру. У Татьяны Олеговны большой опыт в сфере образования, который будет полезен в рамках работы комиссии». «В отношении других комиссий переговоры продолжаются», — отметил один из свидетелей интриги. «Гурарий, став спикером, должна проявить себя в роли модератора», — добавил он. Еще один собеседник обратил внимание на деталь: перед совещанием 16 октября «все обратились за мнением, советом и решением» пока что в первую очередь к вице-мэру Марине Фадеевой, отвечающей за взаимодействие администрации с думой. Вообще, отношения между статусными дамами — отдельный сюжет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Первым вызовом для Анны Гурарий, которая 13 октября стала спикером новой думы Екатеринбурга, стал конфликт между группами влияния. Как стало известно URA.RU, они не могли договориться по постам заместителей председателей думских комиссий. Кресла председателей распределили на прошлой неделе, до назначения Гурарий. Комиссия по городскому хозяйству досталась депутату Александру Колесникову (команда Алексея Вихарева), комиссия по бюджету — Елене Бондаренко (AVS Group), комиссия по местному самоуправлению — Дмитрию Сергину (ориентирован на мэра Алексея Орлова и его зама Рустама Галямова), комиссия по экономике — Артуру Зиганшину (давний знакомый Орлова, работает на Baden Family), комиссия по муниципальной собственности — Алексею Шестакову (РМК), комиссия по образованию и молодежной политике — Владиславу Овчинникову (РМК), комиссия по безопасности — бывшему спикеру Игорю Володину (фракция миллиардера Виталия Кочеткова), комиссия по соцзащите — Станиславу Киселеву («Ренова»). До назначения Гурарий кланы «между собой не общались» и, соответственно, не обсуждали, кто станет заместителями глав комиссий, рассказал агентству один из депутатов. В результате, добавил другой источник, возникла угроза как минимум двух столкновений. Зампреда комиссии по горхозу хочет стать депутат Сергей Козлов (УГМК), в то время как Колесников якобы давал понять, что ему заместитель не нужен. «Вероятно, не хотел делить с кем-то влияние», — полагает один из источников URA.RU. Косвенно это подтверждается тем, в повестке первого заседания комиссии по горхозу выборов зампреда нет. Сам Козлов сказал URA.RU, что, по его данным, «будет несколько претендентов на зама», включая его. Колесников на вопрос корреспондента не ответил. Еще один источник уточнил, что ситуацию разрешили на утреннем совещании 16 октября — под председательством Гурарий. «У Колесникова будет два зама — Козлов и [депутат от ЛДПР Дмитрий] Николаев (еще один представитель команды Вихарева — прим. ред.). Паритет, всех все устраивает», — поделился собеседник. Вторая интрига связана с комиссией по образованию. Как сообщало агентство, депутаты-директора школ Татьяна Вяткина и Александра Журавлева открыто выступили против молодого Овчинникова, когда его избирали. И сейчас Вяткина, поделился третий источник, якобы планирует стать замом Овчинникова. Один из источников утверждает, что Вяткина сейчас прислушивается к первому вице-спикеру думы Михаила Матвеева («Ренова»). Корреспонденту депутат сказала, что на должность не претендует. А Овчинников, отвечая на вопрос, видит ли он Вяткину своим замом, заявил: «Я готов поддержать ее кандидатуру. У Татьяны Олеговны большой опыт в сфере образования, который будет полезен в рамках работы комиссии». «В отношении других комиссий переговоры продолжаются», — отметил один из свидетелей интриги. «Гурарий, став спикером, должна проявить себя в роли модератора», — добавил он. Еще один собеседник обратил внимание на деталь: перед совещанием 16 октября «все обратились за мнением, советом и решением» пока что в первую очередь к вице-мэру Марине Фадеевой, отвечающей за взаимодействие администрации с думой. Вообще, отношения между статусными дамами — отдельный сюжет.