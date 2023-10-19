Дума отказалась отправлять в отставку свердловского мэра, которому грозит тюрьма за посещение Крыма

Горноуральская дума не стала поднимать вопрос об отставке главы

19 октября 2023 в 15:40 Размер текста - 17 +

Летников остается главой Горноуральского округа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Подозреваемого в посещении Крыма за бюджетные деньги главу Горноуральского городского округа (Свердловская область) Дмитрия Летникова местная дума не хочет отправлять в отставку. Депутаты ссылаются на презумпцию невиновности, сообщают источники агентства URA.RU. «Хоть сейчас Летников и проходит фигурантом по коррупционному уголовному делу, он формально продолжает работать главой Горноуральского округа. И пусть его членство в „Единой России“ приостановлено, дума вправе отказываться отправлять его в отставку, несмотря на желания нескольких депутатов», — сообщил источник агентства в правительстве региона, добавив, что для инициирования процедуры отставки необходима треть голосов депутатов, однако сейчас такого количества избранников не набирается. Дмитрий Летников проходит фигурантом по коррупционному уголовному делу о растрате с использованием служебного положения (часть 3 статьи 160 УК РФ). По версии следствия, он ездил в санатории Крыма, Башкирии и Челябинской области за бюджетные деньги. Общий ущерб оценивают в полмиллиона рублей. Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы. Пресс-служба свердловского СКР не комментирует ход дела. Ранее Летников уже попадал в скандалы. В 2021 году он попался на том, что за 1,6 миллиона бюджетных рублей купил внедорожник и пользовался им. А его сына-полицейского в 2022 году лишили водительских прав за пьяное вождение. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подозреваемого в посещении Крыма за бюджетные деньги главу Горноуральского городского округа (Свердловская область) Дмитрия Летникова местная дума не хочет отправлять в отставку. Депутаты ссылаются на презумпцию невиновности, сообщают источники агентства URA.RU. «Хоть сейчас Летников и проходит фигурантом по коррупционному уголовному делу, он формально продолжает работать главой Горноуральского округа. И пусть его членство в „Единой России“ приостановлено, дума вправе отказываться отправлять его в отставку, несмотря на желания нескольких депутатов», — сообщил источник агентства в правительстве региона, добавив, что для инициирования процедуры отставки необходима треть голосов депутатов, однако сейчас такого количества избранников не набирается. Дмитрий Летников проходит фигурантом по коррупционному уголовному делу о растрате с использованием служебного положения (часть 3 статьи 160 УК РФ). По версии следствия, он ездил в санатории Крыма, Башкирии и Челябинской области за бюджетные деньги. Общий ущерб оценивают в полмиллиона рублей. Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы. Пресс-служба свердловского СКР не комментирует ход дела. Ранее Летников уже попадал в скандалы. В 2021 году он попался на том, что за 1,6 миллиона бюджетных рублей купил внедорожник и пользовался им. А его сына-полицейского в 2022 году лишили водительских прав за пьяное вождение.