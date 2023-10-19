19 октября 2023

Вор в законе Гия Свердловский отомстил своему недругу Гасанову

Задержание авторитета Гасанова стало местью Гии Свердловского
© Служба новостей «URA.RU»
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Источник считает, что задержание Гасанова — результат противостояния двух авторитетов криминального мира (архивное фото) Фото:

Задержание криминального авторитета Марселя Гасанова стало местью вора в законе Гии Свердловского. Такую версию URA.RU озвучил осведомленный источник.

«Задержание Марселя — результат провокации Гии Свердловского. Его месть. Марсель неоднократно предъявлял Гие претензии и за слишком тесную связь с силовиками, и за невыполненные обещания, недостойное поведение, на его взгляд. Вот Гия и дал наводку силовикам», — считает собеседник агентства.

Марсель Гасанов и сопровождающие его люди были задержаны 18 октября. В их автомобиле нашли несколько предметов, похожих на пистолеты Макарова. Как сообщал руководитель пресс-службы свердловского главка Валерий Горелых, граждан доставили в УБОП для дальнейшей проверки. Вскоре их отпустили. Поводом для задержания, по словам полковника, была «реализация поступившей информации».

О противостоянии Гии Свердловского и Марселя Гасанова известно давно. Якобы Гия настроил против Марселя криминальное сообщество Урала, призвав не иметь с Гасановым дел. По неподтвержденной информации, вор в законе даже назвал авторитета «нерукопожатным».

В распоряжении корреспондента не оказалось телефонов Гии Свердловского и Марселя Гасанова. Агентство готово предоставить им площадку, где они могут высказать свою точку зрения.

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Задержание криминального авторитета Марселя Гасанова стало местью вора в законе Гии Свердловского. Такую версию URA.RU озвучил осведомленный источник. «Задержание Марселя — результат провокации Гии Свердловского. Его месть. Марсель неоднократно предъявлял Гие претензии и за слишком тесную связь с силовиками, и за невыполненные обещания, недостойное поведение, на его взгляд. Вот Гия и дал наводку силовикам», — считает собеседник агентства. Марсель Гасанов и сопровождающие его люди были задержаны 18 октября. В их автомобиле нашли несколько предметов, похожих на пистолеты Макарова. Как сообщал руководитель пресс-службы свердловского главка Валерий Горелых, граждан доставили в УБОП для дальнейшей проверки. Вскоре их отпустили. Поводом для задержания, по словам полковника, была «реализация поступившей информации». О противостоянии Гии Свердловского и Марселя Гасанова известно давно. Якобы Гия настроил против Марселя криминальное сообщество Урала, призвав не иметь с Гасановым дел. По неподтвержденной информации, вор в законе даже назвал авторитета «нерукопожатным». В распоряжении корреспондента не оказалось телефонов Гии Свердловского и Марселя Гасанова. Агентство готово предоставить им площадку, где они могут высказать свою точку зрения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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