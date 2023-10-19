Свердловский криминальный авторитет Гасанов отметил освобождение в ресторане

© Служба новостей «URA.RU»
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Ужин в ресторане Cibo c шеф-поваром, обладателем звезды Michelin Фабианом Фельдманом Екатеринбург, бокалы
Марсель Гасанов после выхода из полиции устроил праздничный ужин Фото:

Криминальный авторитет Марсель Гасанов сразу после того, как был отпущен полицией, отправился в популярный екатеринбургский ресторан. Там он отметил свое освобождение, сообщил URA.RU источник, знакомый с Гасановым.

«Выйдя из отдела полиции, Гасанов сразу поехал в ресторан. Там он вкусно поужинал, выпил виски — в общем, продемонстрировал, что жизнь удалась и все прекрасно», — сказал собеседник агентства.

О задержании Гасанова сообщалось накануне. Возле кафе «Каспий» на улице Проезжей был остановлен Mercedes, в котором находился криминальный авторитет и его сопровождение. В автомобиле было найдено несколько предметов, похожих на пистолеты Макарова без документов.

В полиции задержание назвали обычным оперативным мероприятием профилактического характера. «Его проводили сыщики подразделения по борьбе с организованной преступностью УУР свердловского главка МВД при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии», — комментировал глава пресс-службы свердловского главка Валерий Горелых.

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Криминальный авторитет Марсель Гасанов сразу после того, как был отпущен полицией, отправился в популярный екатеринбургский ресторан. Там он отметил свое освобождение, сообщил URA.RU источник, знакомый с Гасановым. «Выйдя из отдела полиции, Гасанов сразу поехал в ресторан. Там он вкусно поужинал, выпил виски — в общем, продемонстрировал, что жизнь удалась и все прекрасно», — сказал собеседник агентства. О задержании Гасанова сообщалось накануне. Возле кафе «Каспий» на улице Проезжей был остановлен Mercedes, в котором находился криминальный авторитет и его сопровождение. В автомобиле было найдено несколько предметов, похожих на пистолеты Макарова без документов. В полиции задержание назвали обычным оперативным мероприятием профилактического характера. «Его проводили сыщики подразделения по борьбе с организованной преступностью УУР свердловского главка МВД при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии», — комментировал глава пресс-службы свердловского главка Валерий Горелых.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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