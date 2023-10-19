Свердловский криминальный авторитет Гасанов отметил освобождение в ресторане

Криминальный авторитет Марсель Гасанов сразу после того, как был отпущен полицией, отправился в популярный екатеринбургский ресторан. Там он отметил свое освобождение, сообщил URA.RU источник, знакомый с Гасановым.
«Выйдя из отдела полиции, Гасанов сразу поехал в ресторан. Там он вкусно поужинал, выпил виски — в общем, продемонстрировал, что жизнь удалась и все прекрасно», — сказал собеседник агентства.
О задержании Гасанова сообщалось накануне. Возле кафе «Каспий» на улице Проезжей был остановлен Mercedes, в котором находился криминальный авторитет и его сопровождение. В автомобиле было найдено несколько предметов, похожих на пистолеты Макарова без документов.
В полиции задержание назвали обычным оперативным мероприятием профилактического характера. «Его проводили сыщики подразделения по борьбе с организованной преступностью УУР свердловского главка МВД при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии», — комментировал глава пресс-службы свердловского главка Валерий Горелых.
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