Свердловский криминальный авторитет Гасанов отметил освобождение в ресторане

19 октября 2023 в 16:37 Размер текста - 17 +

Марсель Гасанов после выхода из полиции устроил праздничный ужин Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Криминальный авторитет Марсель Гасанов сразу после того, как был отпущен полицией, отправился в популярный екатеринбургский ресторан. Там он отметил свое освобождение, сообщил URA.RU источник, знакомый с Гасановым. «Выйдя из отдела полиции, Гасанов сразу поехал в ресторан. Там он вкусно поужинал, выпил виски — в общем, продемонстрировал, что жизнь удалась и все прекрасно», — сказал собеседник агентства. О задержании Гасанова сообщалось накануне. Возле кафе «Каспий» на улице Проезжей был остановлен Mercedes, в котором находился криминальный авторитет и его сопровождение. В автомобиле было найдено несколько предметов, похожих на пистолеты Макарова без документов. В полиции задержание назвали обычным оперативным мероприятием профилактического характера. «Его проводили сыщики подразделения по борьбе с организованной преступностью УУР свердловского главка МВД при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии», — комментировал глава пресс-службы свердловского главка Валерий Горелых.

Криминальный авторитет Марсель Гасанов сразу после того, как был отпущен полицией, отправился в популярный екатеринбургский ресторан. Там он отметил свое освобождение, сообщил URA.RU источник, знакомый с Гасановым. «Выйдя из отдела полиции, Гасанов сразу поехал в ресторан. Там он вкусно поужинал, выпил виски — в общем, продемонстрировал, что жизнь удалась и все прекрасно», — сказал собеседник агентства. О задержании Гасанова сообщалось накануне. Возле кафе «Каспий» на улице Проезжей был остановлен Mercedes, в котором находился криминальный авторитет и его сопровождение. В автомобиле было найдено несколько предметов, похожих на пистолеты Макарова без документов. В полиции задержание назвали обычным оперативным мероприятием профилактического характера. «Его проводили сыщики подразделения по борьбе с организованной преступностью УУР свердловского главка МВД при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии», — комментировал глава пресс-службы свердловского главка Валерий Горелых.