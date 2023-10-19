Курганские власти попросят помощи у министра Фалькова. Инсайд

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Старт строительства второй очереди кампуса УрФУ. Екатеринбург, фальков валерий
В регионе надеются, что Валерий Фальков поможет достроить бассейн КГУ Фото:

Курганские власти будут просить помощи у министра науки и образования РФ Валерия Фалькова в выделении денег на проблемный бассейн госуниверситета. Его строят в 1 микрорайоне Заозерного района. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к системе высшего образования.

«Бассейн должны были сдать еще в июле 2023 года. Однако до сих пор строительство не ушло дальше установки фундамента. Застройщик пояснял, что причина задержки в грунтовых водах. А все эти дополнительные работы приводят к удорожанию проекта», — говорят инсайдеры. Стоимость объекта на сегодняшний день составила более 242 млн рублей.

Ранее ход строительства бассейна критиковал губернатор Вадим Шумков. Он уточнял, что реализация бассейна Курганского государственного университета проходит с отставанием от графика. Власти ждали от руководства КГУ информации о реальных сроках сдачи объекта.

В КГУ URA.RU 5 июля предоставили информацию подрядчика, возводящего бассейн. Представители строительной компании сообщили, что в течение месяца будет сделана чаша бассейна. К концу года будет установлен его корпус, а также завезено оборудование. После этого будут проходить отделочные работы. В августе стало известно, что срок выполнения работ продлили до сентября 2024 года.

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Курганские власти будут просить помощи у министра науки и образования РФ Валерия Фалькова в выделении денег на проблемный бассейн госуниверситета. Его строят в 1 микрорайоне Заозерного района. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к системе высшего образования. «Бассейн должны были сдать еще в июле 2023 года. Однако до сих пор строительство не ушло дальше установки фундамента. Застройщик пояснял, что причина задержки в грунтовых водах. А все эти дополнительные работы приводят к удорожанию проекта», — говорят инсайдеры. Стоимость объекта на сегодняшний день составила более 242 млн рублей. Ранее ход строительства бассейна критиковал губернатор Вадим Шумков. Он уточнял, что реализация бассейна Курганского государственного университета проходит с отставанием от графика. Власти ждали от руководства КГУ информации о реальных сроках сдачи объекта. В КГУ URA.RU 5 июля предоставили информацию подрядчика, возводящего бассейн. Представители строительной компании сообщили, что в течение месяца будет сделана чаша бассейна. К концу года будет установлен его корпус, а также завезено оборудование. После этого будут проходить отделочные работы. В августе стало известно, что срок выполнения работ продлили до сентября 2024 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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