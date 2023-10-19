Председатель комитета Совета Федерации по обороне Владимир Булавин посетил «Курганмашзавод» и проверил, как идет сборка боевых машин пехоты БМП-3. Об этом сообщается в telegram-канале предприятия.
«Члены комитета Совета Федерации по обороне и безопасности побывали в сборочно-сдаточном производстве, где проходит финальная сборка БМП-3. Здесь Владимир Булавин вручил Почетные грамоты и Благодарственные письма заслуженным заводчанам», — говорится в сообщении.
Также исполнительный директор «Курганмашзавода» Игорь Гиске рассказал гостям о техническом перевооружении и показал цехи с новыми отечественными станками и универсальными обрабатывающими центрами. В ходе визита на завод Булавин поблагодарил заводчан за отдачу на работе во благо государства и пожелал успехов.
Председатель комитета Совета Федерации по обороне Владимир Булавин посетил «Курганмашзавод» и проверил, как идет сборка боевых машин пехоты БМП-3. Об этом сообщается в telegram-канале предприятия. «Члены комитета Совета Федерации по обороне и безопасности побывали в сборочно-сдаточном производстве, где проходит финальная сборка БМП-3. Здесь Владимир Булавин вручил Почетные грамоты и Благодарственные письма заслуженным заводчанам», — говорится в сообщении. Также исполнительный директор «Курганмашзавода» Игорь Гиске рассказал гостям о техническом перевооружении и показал цехи с новыми отечественными станками и универсальными обрабатывающими центрами. В ходе визита на завод Булавин поблагодарил заводчан за отдачу на работе во благо государства и пожелал успехов. Ранее URA.RU писало, что глава комитета СФ по обороне Булавин оценил выполнение гособоронзаказа курганскими предприятиями. Также в ходе визита в Курган он отметил, что город стал более привлекательным.