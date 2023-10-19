Глава комитета СФ по обороне Булавин проверил сборку БМП-3 на «Курганмашзаводе». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Курганский машиностроительный завод (КМЗ) , бмп, кмз, цех завода
Председатель комитета СовФеда по обороне Булавин посетил «Курганмашзавод» (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Проблемы и достижения «Курганмашзавода»

Председатель комитета Совета Федерации по обороне Владимир Булавин посетил «Курганмашзавод» и проверил, как идет сборка боевых машин пехоты БМП-3. Об этом сообщается в telegram-канале предприятия.

«Члены комитета Совета Федерации по обороне и безопасности побывали в сборочно-сдаточном производстве, где проходит финальная сборка БМП-3. Здесь Владимир Булавин вручил Почетные грамоты и Благодарственные письма заслуженным заводчанам», — говорится в сообщении.

Также исполнительный директор «Курганмашзавода» Игорь Гиске рассказал гостям о техническом перевооружении и показал цехи с новыми отечественными станками и универсальными обрабатывающими центрами. В ходе визита на завод Булавин поблагодарил заводчан за отдачу на работе во благо государства и пожелал успехов.

Ранее URA.RU писало, что глава комитета СФ по обороне Булавин оценил выполнение гособоронзаказа курганскими предприятиями. Также в ходе визита в Курган он отметил, что город стал более привлекательным.

Глава комитета по обороне Совфеда РФ Владимир Булавин (на фото в центре) посетил «Курганмашзавод», где посмотрел сборку БМП-3
Глава комитета по обороне Совфеда РФ Владимир Булавин (на фото в центре) посетил «Курганмашзавод», где посмотрел сборку БМП-3
Фото:
В ходе визита на оборонное предприятие член Совфеда вручил заслуженным заводчанам почетные грамоты и благодарственные письма
В ходе визита на оборонное предприятие член Совфеда вручил заслуженным заводчанам почетные грамоты и благодарственные письма
Фото:

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Председатель комитета Совета Федерации по обороне Владимир Булавин посетил «Курганмашзавод» и проверил, как идет сборка боевых машин пехоты БМП-3. Об этом сообщается в telegram-канале предприятия. «Члены комитета Совета Федерации по обороне и безопасности побывали в сборочно-сдаточном производстве, где проходит финальная сборка БМП-3. Здесь Владимир Булавин вручил Почетные грамоты и Благодарственные письма заслуженным заводчанам», — говорится в сообщении. Также исполнительный директор «Курганмашзавода» Игорь Гиске рассказал гостям о техническом перевооружении и показал цехи с новыми отечественными станками и универсальными обрабатывающими центрами. В ходе визита на завод Булавин поблагодарил заводчан за отдачу на работе во благо государства и пожелал успехов. Ранее URA.RU писало, что глава комитета СФ по обороне Булавин оценил выполнение гособоронзаказа курганскими предприятиями. Также в ходе визита в Курган он отметил, что город стал более привлекательным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...