Председатель комитета СовФеда по обороне Булавин посетил «Курганмашзавод» (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Проблемы и достижения «Курганмашзавода»

Председатель комитета Совета Федерации по обороне Владимир Булавин посетил «Курганмашзавод» и проверил, как идет сборка боевых машин пехоты БМП-3. Об этом сообщается в telegram-канале предприятия.

«Члены комитета Совета Федерации по обороне и безопасности побывали в сборочно-сдаточном производстве, где проходит финальная сборка БМП-3. Здесь Владимир Булавин вручил Почетные грамоты и Благодарственные письма заслуженным заводчанам», — говорится в сообщении.

Также исполнительный директор «Курганмашзавода» Игорь Гиске рассказал гостям о техническом перевооружении и показал цехи с новыми отечественными станками и универсальными обрабатывающими центрами. В ходе визита на завод Булавин поблагодарил заводчан за отдачу на работе во благо государства и пожелал успехов.

Ранее URA.RU писало, что глава комитета СФ по обороне Булавин оценил выполнение гособоронзаказа курганскими предприятиями. Также в ходе визита в Курган он отметил, что город стал более привлекательным.

Глава комитета по обороне Совфеда РФ Владимир Булавин (на фото в центре) посетил «Курганмашзавод», где посмотрел сборку БМП-3 Фото: tg-канал «Курганмашзавод» https://t.me/KurganmashzavodNovosti/1623