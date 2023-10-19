«Деловая Россия» предупредила о подорожании товаров из Китая из-за Казахстана

Товары, ввозимые по параллельному импорту из Китая, подорожают на 10-16%, если Казахстан прекратит поставки в Россию. Об этом в беседе с URA.RU сообщила председатель комитета по внешнеэкономической деятельности (ВЭД) и цифровизации Московского регионального отделения «Деловая Россия» Анна Фомичева.
Вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев в кулуарах Сената рассказал, что Казахстан перестал поставлять 106 наименований товаров в Россию в связи с мировой ситуацией. Полностью ограничен экспорт товаров военного назначения, в том числе дроны, внутренние детали, специализированная электроника, чипы и аналогичная продукция.
«Если об этом заявили, это не значит, что это не продолжается. То есть они как возили черный импорт, так и возят. Просто они работают и вашим, и нашим.То же самое всегда касалось контрабанды. Любые изменения связанны с увеличением сроков. Станет ли дороже или дешевле зависит от логистического плеча и откуда мы везем этот параллельный импорт. Если он идет из Китая, а через Казахстан нельзя ввозить, тогда мы идем через дополнительную страну, естественно будет дороже приблизительно на 10-15%», — сказала Анна Фомичева.
В соответствии с перечнем, утвержденным приказом Минпромторга России от 19.04.2022 № 1532, часть оружия и боеприпасов уже включены в параллельный импорт, отметила управляющий партнер Key Consulting Group, член МРО «Деловая Россия» Анастасия Зыкова. «Вероятно, часть кодов товаров ТН ВЭД ЕАЭС будет добавлена в перечень, в целях решения возникшей ситуации. Разумеется, указать конкретного контрагента и партнера по ввозу товаров невозможно, будут учитываться множественные факторы: сложившиеся отношения, экономическая ситуация. Необходимо ожидать официальных заявлений для всестороннего анализа ситуации и ее последствий», — объяснила эксперт.
Параллельный импорт будет развиваться и расширяться, считает экономист, член МРО «Деловая Россия» Алексей Хижняк. «С начала запуска режима параллельного импорта, его объем превысил 20 млрд долларов. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), в основном это автомобили, станки и оборудование. Всего за прошлый год ввезли 2,4 млн тонн товаров. Думаю, в этом году показатели будут даже выше» — заключил собеседник агентства.
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