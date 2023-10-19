«Деловая Россия» предупредила о подорожании товаров из Китая из-за Казахстана

20 октября 2023 в 07:03 Размер текста - 17 +

В параллельный импорт могут добавить больше товаров Фото: Игорь Пантин © URA.RU Товары, ввозимые по параллельному импорту из Китая, подорожают на 10-16%, если Казахстан прекратит поставки в Россию. Об этом в беседе с URA.RU сообщила председатель комитета по внешнеэкономической деятельности (ВЭД) и цифровизации Московского регионального отделения «Деловая Россия» Анна Фомичева. Вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев в кулуарах Сената рассказал, что Казахстан перестал поставлять 106 наименований товаров в Россию в связи с мировой ситуацией. Полностью ограничен экспорт товаров военного назначения, в том числе дроны, внутренние детали, специализированная электроника, чипы и аналогичная продукция. Новость по теме Токаев выступил против антироссийских санкций после обещания соблюдать их «Если об этом заявили, это не значит, что это не продолжается. То есть они как возили черный импорт, так и возят. Просто они работают и вашим, и нашим.То же самое всегда касалось контрабанды. Любые изменения связанны с увеличением сроков. Станет ли дороже или дешевле зависит от логистического плеча и откуда мы везем этот параллельный импорт. Если он идет из Китая, а через Казахстан нельзя ввозить, тогда мы идем через дополнительную страну, естественно будет дороже приблизительно на 10-15%», — сказала Анна Фомичева. В соответствии с перечнем, утвержденным приказом Минпромторга России от 19.04.2022 № 1532, часть оружия и боеприпасов уже включены в параллельный импорт, отметила управляющий партнер Key Consulting Group, член МРО «Деловая Россия» Анастасия Зыкова. «Вероятно, часть кодов товаров ТН ВЭД ЕАЭС будет добавлена в перечень, в целях решения возникшей ситуации. Разумеется, указать конкретного контрагента и партнера по ввозу товаров невозможно, будут учитываться множественные факторы: сложившиеся отношения, экономическая ситуация. Необходимо ожидать официальных заявлений для всестороннего анализа ситуации и ее последствий», — объяснила эксперт. Параллельный импорт будет развиваться и расширяться, считает экономист, член МРО «Деловая Россия» Алексей Хижняк. «С начала запуска режима параллельного импорта, его объем превысил 20 млрд долларов. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), в основном это автомобили, станки и оборудование. Всего за прошлый год ввезли 2,4 млн тонн товаров. Думаю, в этом году показатели будут даже выше» — заключил собеседник агентства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Товары, ввозимые по параллельному импорту из Китая, подорожают на 10-16%, если Казахстан прекратит поставки в Россию. Об этом в беседе с URA.RU сообщила председатель комитета по внешнеэкономической деятельности (ВЭД) и цифровизации Московского регионального отделения «Деловая Россия» Анна Фомичева. Вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев в кулуарах Сената рассказал, что Казахстан перестал поставлять 106 наименований товаров в Россию в связи с мировой ситуацией. Полностью ограничен экспорт товаров военного назначения, в том числе дроны, внутренние детали, специализированная электроника, чипы и аналогичная продукция. «Если об этом заявили, это не значит, что это не продолжается. То есть они как возили черный импорт, так и возят. Просто они работают и вашим, и нашим.То же самое всегда касалось контрабанды. Любые изменения связанны с увеличением сроков. Станет ли дороже или дешевле зависит от логистического плеча и откуда мы везем этот параллельный импорт. Если он идет из Китая, а через Казахстан нельзя ввозить, тогда мы идем через дополнительную страну, естественно будет дороже приблизительно на 10-15%», — сказала Анна Фомичева. В соответствии с перечнем, утвержденным приказом Минпромторга России от 19.04.2022 № 1532, часть оружия и боеприпасов уже включены в параллельный импорт, отметила управляющий партнер Key Consulting Group, член МРО «Деловая Россия» Анастасия Зыкова. «Вероятно, часть кодов товаров ТН ВЭД ЕАЭС будет добавлена в перечень, в целях решения возникшей ситуации. Разумеется, указать конкретного контрагента и партнера по ввозу товаров невозможно, будут учитываться множественные факторы: сложившиеся отношения, экономическая ситуация. Необходимо ожидать официальных заявлений для всестороннего анализа ситуации и ее последствий», — объяснила эксперт. Параллельный импорт будет развиваться и расширяться, считает экономист, член МРО «Деловая Россия» Алексей Хижняк. «С начала запуска режима параллельного импорта, его объем превысил 20 млрд долларов. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), в основном это автомобили, станки и оборудование. Всего за прошлый год ввезли 2,4 млн тонн товаров. Думаю, в этом году показатели будут даже выше» — заключил собеседник агентства.