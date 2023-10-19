19 октября 2023

После публикации URA.RU в Кургане госпитализировали бойца СВО, которому переносили операцию

В курганском медцентре Илизарова сделают операцию бойцу СВО из Татарстана
© Служба новостей «URA.RU»
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Медцентр Илизарова со второго раза госпитализировал бойца СВО из Татарстана Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Кургане в Центре Илизарова госпитализировали бойца СВО с ранением ноги, которому переносили операцию из-за выявленной у него в ходе обследования болезни желудка. Сначала военнослужащего, прилетевшего из Татарстана, отправили вылечивать гастрит, но после дополнительных обследований положили в клинику. Об этом сообщили в пресс-службе медцентре. Это произошло после публикации URA.RU.

«Пациент из Татарстана по результатам дополнительных обследований был госпитализирован в Центр Илизарова. Все переносы даты госпитализации связаны исключительно с безопасностью пациента. К сожалению, иногда встречаются сопутствующие патологии, которые в данный момент могут представлять опасность для жизни при проведении оперативного вмешательства», — сообщили в медцентре.

В Центре Илизарова отметили, что перед госпитализацией пациентам необходимо проходить качественное обследование по месту жительства, а также исключить острые состояния и обострения хронических заболеваний. По словам специалистов, это поможет избежать осложнений во время операции и в течение послеоперационного периода.

Ранее URA.RU писало, что жительница Татарстана пожаловалась, что в Кургане не приняли на операцию бойца СВО из ЧВК «Вагнер». По ее словам, военнослужащего не стали госпитализировать из-за гастрита. Женщина отмечала, что участнику боевых действий требуется срочная операция на ноге. В Центре Илизарова корреспонденту агентству сообщали, что бойца прооперируют только после устранения противопоказаний. Также сообщалось, что после жалобы оказать поддержку военному откликнулись в Фонде «Защитники Отечества».

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В Кургане в Центре Илизарова госпитализировали бойца СВО с ранением ноги, которому переносили операцию из-за выявленной у него в ходе обследования болезни желудка. Сначала военнослужащего, прилетевшего из Татарстана, отправили вылечивать гастрит, но после дополнительных обследований положили в клинику. Об этом сообщили в пресс-службе медцентре. Это произошло после публикации URA.RU. «Пациент из Татарстана по результатам дополнительных обследований был госпитализирован в Центр Илизарова. Все переносы даты госпитализации связаны исключительно с безопасностью пациента. К сожалению, иногда встречаются сопутствующие патологии, которые в данный момент могут представлять опасность для жизни при проведении оперативного вмешательства», — сообщили в медцентре. В Центре Илизарова отметили, что перед госпитализацией пациентам необходимо проходить качественное обследование по месту жительства, а также исключить острые состояния и обострения хронических заболеваний. По словам специалистов, это поможет избежать осложнений во время операции и в течение послеоперационного периода. Ранее URA.RU писало, что жительница Татарстана пожаловалась, что в Кургане не приняли на операцию бойца СВО из ЧВК «Вагнер». По ее словам, военнослужащего не стали госпитализировать из-за гастрита. Женщина отмечала, что участнику боевых действий требуется срочная операция на ноге. В Центре Илизарова корреспонденту агентству сообщали, что бойца прооперируют только после устранения противопоказаний. Также сообщалось, что после жалобы оказать поддержку военному откликнулись в Фонде «Защитники Отечества».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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