Палата по патентным спорам разрешила конфликт из-за прав на бренд «Сердце Пармы»

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Творческая встреча с писателем Алексеем Ивановым. Екатеринбург, иванов алексей
Спор из-за прав на использование бренда «Сердце Пармы» завершился в пользу писателя Иванова Фото:

Коллегия палаты по патентным спорам прекратила действие товарного знака «Сердце Пармы», зарегистрированного компанией «Сереброника», руководит которой бизнесмен Андрей Саламатин. Против использования ювелирами этого названия выступили автор одноименного романа Алексей Иванов и его продюсер Юлия Зайцева.

«Сегодня на заседании коллегии палаты принято решение о прекращении действия товарного знака „Сердце Пармы“, зарегистрированного на имя Андрея Саламатина зимой. Регистрация данного знака и использование его предпринимателем Саламатиным признана недействительной, незаконной, нарушающей авторские права писателя Алексея Иванова», — сообщила продюсер писателя на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU рассказывало, что Андрей Саламатин подтвердил свое намерение отказаться от использования бренда «Сердце Пармы». Он опубликовал на странице в соцсети «ВКонтакте» скриншоты заявлений об отзыве регистрации товарного знака и прекращении его охраны. Продюсера писателя Алексея Иванова Юлию Зайцеву это не устроило. Она посчитала, что с юридической точки зрения доказательств отмены прав на бренд недостаточно. В итоге палата по патентным спорам разрешила конфликт в пользу автора романа.

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Коллегия палаты по патентным спорам прекратила действие товарного знака «Сердце Пармы», зарегистрированного компанией «Сереброника», руководит которой бизнесмен Андрей Саламатин. Против использования ювелирами этого названия выступили автор одноименного романа Алексей Иванов и его продюсер Юлия Зайцева. «Сегодня на заседании коллегии палаты принято решение о прекращении действия товарного знака „Сердце Пармы“, зарегистрированного на имя Андрея Саламатина зимой. Регистрация данного знака и использование его предпринимателем Саламатиным признана недействительной, незаконной, нарушающей авторские права писателя Алексея Иванова», — сообщила продюсер писателя на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало, что Андрей Саламатин подтвердил свое намерение отказаться от использования бренда «Сердце Пармы». Он опубликовал на странице в соцсети «ВКонтакте» скриншоты заявлений об отзыве регистрации товарного знака и прекращении его охраны. Продюсера писателя Алексея Иванова Юлию Зайцеву это не устроило. Она посчитала, что с юридической точки зрения доказательств отмены прав на бренд недостаточно. В итоге палата по патентным спорам разрешила конфликт в пользу автора романа.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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