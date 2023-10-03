Роман Алексея Иванова не будет продвигать ювелирные изделия Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Глава пермской ювелирной компании «Сереброника» Андрей Саламатин документально подтвердил, что отказался от использования товарного знака «Сердце пармы». 3 октября продюсер Алексея Иванова, написавшего одноименный роман, Юлия Зайцева обвинила бизнесмена в том, что он нарушил обещание и намерен продолжить использовать бренд, который принадлежит писателю. В ответ Саламатин сообщил, что отозвал заявку на знак «Сердце пармы» еще в сентябре.

«18 сентября уже отозвана моя заявка на регистрацию товарного знака „Сердце пармы“. А также 20 сентября зарегистрирована заявка на прекращение охраны зарегистрированного товарного знака „Сердце пармы“», — сообщил предприниматель URA.RU. В соцсети «ВКонтакте» он также опубликовал соответствующие скриншоты с сайта Роспатента.

Спор вокруг бренда «Сердце пармы» вышел в публичную плоскость в начале сентября. Тогда Юлия Зайцева, продюсер писателя Алексея Иванова, заявила, что подаст в суд на бизнесменов, которые незаконно используют название книги «Сердце пармы» для своих товаров и услуг. После этого от бренда отказались автохолдинг VERRA, а также компании «Сереброника» и «Амбер Пермалко». Однако 3 октября Зайцева сообщила, что не увидела никаких юридических действий со стороны «Сереброники» и пригрозила судебным иском.

Андрей Саламатин доказывает, что отказался от бренда Андрей Саламатин в ВК https://vk.com/id90914979