Mash: Даню Милохина избили в центре Тбилиси

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
файл
Даню Милохина избили после того, как он заглянул в окно жителя Тбилиси, сообщает Mash Фото:

На блогера Даню Милохина совершили нападение в центре грузинского Тбилиси. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«На Даню Милохина напали в центре Тбилиси <…> Под антироссийские лозунги [блогеру] наваляли после того, как он заглянул в открытое окно на первом этаже, — это не понравилось местным», — говорится в сообщении канала.

Новость по теме
Журналисты и депутаты поспорили из-за доноса Мизулиной на Даню Милохина

Как рассказали местные жители Mash, Милохин заглянул в приоткрытое окно одного из домов, после чего хозяин выбежал на улицу и начал избивать юношу. К мужчине присоединились еще несколько человек, но драку быстро разняли прохожие.

Милохин долгое время после начала спецоперации жил в Дубае, но в сентябре решил вернуться на родину. После приезда блогера в Россию, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась к Минобороны с просьбой призвать юношу в армию. В скором времени Милохин покинул страну.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На блогера Даню Милохина совершили нападение в центре грузинского Тбилиси. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «На Даню Милохина напали в центре Тбилиси <…> Под антироссийские лозунги [блогеру] наваляли после того, как он заглянул в открытое окно на первом этаже, — это не понравилось местным», — говорится в сообщении канала. Как рассказали местные жители Mash, Милохин заглянул в приоткрытое окно одного из домов, после чего хозяин выбежал на улицу и начал избивать юношу. К мужчине присоединились еще несколько человек, но драку быстро разняли прохожие. Милохин долгое время после начала спецоперации жил в Дубае, но в сентябре решил вернуться на родину. После приезда блогера в Россию, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась к Минобороны с просьбой призвать юношу в армию. В скором времени Милохин покинул страну.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...