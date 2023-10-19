Mash: Даню Милохина избили в центре Тбилиси

19 октября 2023 в 18:52 Размер текста - 17 +

Даню Милохина избили после того, как он заглянул в окно жителя Тбилиси, сообщает Mash Фото: Даня Милохин На блогера Даню Милохина совершили нападение в центре грузинского Тбилиси. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «На Даню Милохина напали в центре Тбилиси <…> Под антироссийские лозунги [блогеру] наваляли после того, как он заглянул в открытое окно на первом этаже, — это не понравилось местным», — говорится в сообщении канала. Новость по теме Журналисты и депутаты поспорили из-за доноса Мизулиной на Даню Милохина Как рассказали местные жители Mash, Милохин заглянул в приоткрытое окно одного из домов, после чего хозяин выбежал на улицу и начал избивать юношу. К мужчине присоединились еще несколько человек, но драку быстро разняли прохожие. Милохин долгое время после начала спецоперации жил в Дубае, но в сентябре решил вернуться на родину. После приезда блогера в Россию, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась к Минобороны с просьбой призвать юношу в армию. В скором времени Милохин покинул страну.

На блогера Даню Милохина совершили нападение в центре грузинского Тбилиси. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «На Даню Милохина напали в центре Тбилиси <…> Под антироссийские лозунги [блогеру] наваляли после того, как он заглянул в открытое окно на первом этаже, — это не понравилось местным», — говорится в сообщении канала. Как рассказали местные жители Mash, Милохин заглянул в приоткрытое окно одного из домов, после чего хозяин выбежал на улицу и начал избивать юношу. К мужчине присоединились еще несколько человек, но драку быстро разняли прохожие. Милохин долгое время после начала спецоперации жил в Дубае, но в сентябре решил вернуться на родину. После приезда блогера в Россию, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась к Минобороны с просьбой призвать юношу в армию. В скором времени Милохин покинул страну.