Минюст предложил выдавать женщинам в тюрьмах халаты и юбки

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Евромайдан. Киев, заключенные, девушка, арест, женщина, полиция, преступница, наручники
Минюст предлагает несовершеннолетним осужденным носить шорты Фото:

У заключенных женщин может увеличиться перечень вещей, которые будут выдавать в местах лишения свободы. Им могут разрешить носить юбки, халаты и леггинсы. Об этом сообщается в проекте изменений к приказу Минюста.

«В пункте 4 приложения № 4 к приказу, указать: „костюм (жакет и юбка)“, „сорочка или пижама ночная“, „колготки полушерстяные или легинсы“, халат домашний», — говорится в документе. Он имеется в распоряжении ТАСС.

Минюст также предлагает заключенным несовершеннолетним девушкам и взрослым женщинам носить шорты и теплую шапку вместо платка. Отмечается, что раньше данные вещи не выдавались осужденным.

Член Совета по правам человека, ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников заявил, что заключенные часто просили о замене платка на зимнюю шапку. По его словам, это важный шаг на пути к тому, чтобы осужденным женщинам стало комфортнее в тюрьмах.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с главой Мордовии Артемом Здуновым, что готовить заключенных к возвращению к жизни на свободе необходимо еще в местах лишения свободы. По его словам, опыт региона может пригодиться и другим субъектам.

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У заключенных женщин может увеличиться перечень вещей, которые будут выдавать в местах лишения свободы. Им могут разрешить носить юбки, халаты и леггинсы. Об этом сообщается в проекте изменений к приказу Минюста. «В пункте 4 приложения № 4 к приказу, указать: „костюм (жакет и юбка)“, „сорочка или пижама ночная“, „колготки полушерстяные или легинсы“, халат домашний», — говорится в документе. Он имеется в распоряжении ТАСС. Минюст также предлагает заключенным несовершеннолетним девушкам и взрослым женщинам носить шорты и теплую шапку вместо платка. Отмечается, что раньше данные вещи не выдавались осужденным. Член Совета по правам человека, ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников заявил, что заключенные часто просили о замене платка на зимнюю шапку. По его словам, это важный шаг на пути к тому, чтобы осужденным женщинам стало комфортнее в тюрьмах. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с главой Мордовии Артемом Здуновым, что готовить заключенных к возвращению к жизни на свободе необходимо еще в местах лишения свободы. По его словам, опыт региона может пригодиться и другим субъектам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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