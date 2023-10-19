Минюст предложил выдавать женщинам в тюрьмах халаты и юбки

19 октября 2023 в 20:28 Размер текста - 17 +

Минюст предлагает несовершеннолетним осужденным носить шорты Фото: Валентина Свистунова © URA.RU У заключенных женщин может увеличиться перечень вещей, которые будут выдавать в местах лишения свободы. Им могут разрешить носить юбки, халаты и леггинсы. Об этом сообщается в проекте изменений к приказу Минюста. «В пункте 4 приложения № 4 к приказу, указать: „костюм (жакет и юбка)“, „сорочка или пижама ночная“, „колготки полушерстяные или легинсы“, халат домашний», — говорится в документе. Он имеется в распоряжении ТАСС. Минюст также предлагает заключенным несовершеннолетним девушкам и взрослым женщинам носить шорты и теплую шапку вместо платка. Отмечается, что раньше данные вещи не выдавались осужденным. Член Совета по правам человека, ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников заявил, что заключенные часто просили о замене платка на зимнюю шапку. По его словам, это важный шаг на пути к тому, чтобы осужденным женщинам стало комфортнее в тюрьмах. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с главой Мордовии Артемом Здуновым, что готовить заключенных к возвращению к жизни на свободе необходимо еще в местах лишения свободы. По его словам, опыт региона может пригодиться и другим субъектам.

У заключенных женщин может увеличиться перечень вещей, которые будут выдавать в местах лишения свободы. Им могут разрешить носить юбки, халаты и леггинсы. Об этом сообщается в проекте изменений к приказу Минюста. «В пункте 4 приложения № 4 к приказу, указать: „костюм (жакет и юбка)“, „сорочка или пижама ночная“, „колготки полушерстяные или легинсы“, халат домашний», — говорится в документе. Он имеется в распоряжении ТАСС. Минюст также предлагает заключенным несовершеннолетним девушкам и взрослым женщинам носить шорты и теплую шапку вместо платка. Отмечается, что раньше данные вещи не выдавались осужденным. Член Совета по правам человека, ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников заявил, что заключенные часто просили о замене платка на зимнюю шапку. По его словам, это важный шаг на пути к тому, чтобы осужденным женщинам стало комфортнее в тюрьмах. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с главой Мордовии Артемом Здуновым, что готовить заключенных к возвращению к жизни на свободе необходимо еще в местах лишения свободы. По его словам, опыт региона может пригодиться и другим субъектам.