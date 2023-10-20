Какие изменения ждут школьников при поступлении в 10 класс и колледж

Новая модель поступления в старшую школу или колледжи должна базироваться не на аттестате, а на результатах основного государственного экзамена (ОГЭ). С таким мнением в беседе с URA.RU выступили представители экспертного сообщества, комментируя заявление главы Рособрнадзора Анзора Музаева о том, что нынешняя система не отвечает современным реалиям. Какие изменения ждут школьников, и чем плоха старая образовательная модель — в материале агентства.
Зачем менять модель перехода в старшие классы и колледж?
По мнению члена комитета Госдумы по просвещению Анны Скрозниковой, инициатива связана с тем, что участились случаи освобождения школ от нерадивых учеников в старших классах, чтобы они не «портили» статистику.
«В этом случае аттестат за девятый класс становится своеобразным пропуском для поступления в колледж или техникум и не всегда может отражать реальные оценки знаний выпускников основной школы. Понятно, что во многих случаях не приходится говорить об объективности такого итогового документа», — сказала парламентарий.
С ней согласился начальник отдела методического обеспечения процедур оценки качества общего образования Общественного совета при Рособрнадзоре Роман Дощинский. «Результаты ОГЭ необязательно совпадают с оценками в аттестате. Школа ставит хорошие отметки, делает красивый аттестат, ребенок идет в колледж, дабы не портить картину качества обучения в 10-11 классах. В итоге мы имеем слабых учеников в наших будущих электриках, в пекарях. А представьте медицинский колледж, где будет учиться человек, который плохо знает
биологию и химию», — предупредил собеседник URA.RU.
По его словам, нынешняя система мешает качественному распределению в профильные классы. «Речь идет о том, как, кроме двух обязательных предметов, наши выпускники выбирают еще два других. Иногда этот выбор является случайным для нашего девятиклассника, поэтому у него возникают в дальнейшем проблемы с обучением, например, в профильных классах. В девятом классе сдает биологию, а в 11 он выбирает историю и литературу. А как с минимальным количеством часов подготовки вы хотите, чтобы был освоен полный курс, когда изначально был выбран неправильный профиль», — отметил эксперт.
Как может выглядеть новая система поступления в колледжи?
Научный руководитель Института образования НИУ ВШЭ Виктор Болотов уверен, что действующая система образования далека от идеала. Необходимо, чтобы колледжи принимали не по аттестату, а по результатам ОГЭ. «Выпускников основной школы, которые хотят поступать в колледже, с каждым годом увеличивается. Встает вопрос: может ли ребенок не сдавать экзамены в колледж, а воспользоваться результатами ОГЭ. Такой подход позволяет решать проблему доступности хорошего профессионального образования. Но для этого нужно унифицировать проведение экзамена, чтобы для каждой специальности было необходимо сдать определенные предметы по аналогу с ЕГЭ и поступлением в вузы», — добавил Болотов.
Скрозникова же считает, что нынешняя система поступления не учитывает всех успехов детей. «При переходе в десятый класс и при поступлении в сузы (среднее специальное учебное заведение) должны иметь свой вес и содержание портфолио ребенка, его результаты по участию в олимпиадах, конкурсах и соревнованиях разных уровней», — отметила депутат.
Идеальная модель для поступления в старую школу, по мнению Дощинского, выглядит так: выбрал, например, биологию в девятом классе, пошел в профильный класс, сдал этот же предмет на ЕГЭ. Однако с профильными классами есть проблемы в некоторых населенных пунктах, когда ребенок вынужден учиться по общей программе.
«Такая ситуация наблюдается в малоукомплектованных школах или там, где всего одна школа на город. Нужно учитывать, что есть Интернет и возможности дистанционного обучения. Тогда ученик может учиться в одном месте, а профильные предметы изучат на базе совсем другого учреждения», — предложил Дощинский.
Чтобы ученикам было проще понять, какую профессию они хотят получать, нужно открывать профиль обучения раньше, считает член общественного совета. «Система профориентации должна работать эффективно. Предпрофильные классы могут открываться с седьмого класса. Тогда к моменту экзамена ученику будет понятнее, какие предметы ему нужны, в чем он сильнее: в математике, биологии или гуманитарных дисциплинах», — предложил эксперт.
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