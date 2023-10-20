Какие изменения ждут школьников при поступлении в 10 класс и колледж

Депутат Госдумы Скрозникова: аттестат прекратит быть пропуском в колледж

20 октября 2023 в 09:09 Размер текста - 17 +

Школьникам стоит раньше начать задумываться о профильном обучении, сказал Роман Дощинский Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Новая модель поступления в старшую школу или колледжи должна базироваться не на аттестате, а на результатах основного государственного экзамена (ОГЭ). С таким мнением в беседе с URA.RU выступили представители экспертного сообщества, комментируя заявление главы Рособрнадзора Анзора Музаева о том, что нынешняя система не отвечает современным реалиям. Какие изменения ждут школьников, и чем плоха старая образовательная модель — в материале агентства. Зачем менять модель перехода в старшие классы и колледж? По мнению члена комитета Госдумы по просвещению Анны Скрозниковой, инициатива связана с тем, что участились случаи освобождения школ от нерадивых учеников в старших классах, чтобы они не «портили» статистику. «В этом случае аттестат за девятый класс становится своеобразным пропуском для поступления в колледж или техникум и не всегда может отражать реальные оценки знаний выпускников основной школы. Понятно, что во многих случаях не приходится говорить об объективности такого итогового документа», — сказала парламентарий. С ней согласился начальник отдела методического обеспечения процедур оценки качества общего образования Общественного совета при Рособрнадзоре Роман Дощинский. «Результаты ОГЭ необязательно совпадают с оценками в аттестате. Школа ставит хорошие отметки, делает красивый аттестат, ребенок идет в колледж, дабы не портить картину качества обучения в 10-11 классах. В итоге мы имеем слабых учеников в наших будущих электриках, в пекарях. А представьте медицинский колледж, где будет учиться человек, который плохо знает Новость по теме Какие изменения ждут школьников и студентов с 1 сентября биологию и химию», — предупредил собеседник URA.RU. По его словам, нынешняя система мешает качественному распределению в профильные классы. «Речь идет о том, как, кроме двух обязательных предметов, наши выпускники выбирают еще два других. Иногда этот выбор является случайным для нашего девятиклассника, поэтому у него возникают в дальнейшем проблемы с обучением, например, в профильных классах. В девятом классе сдает биологию, а в 11 он выбирает историю и литературу. А как с минимальным количеством часов подготовки вы хотите, чтобы был освоен полный курс, когда изначально был выбран неправильный профиль», — отметил эксперт. Как может выглядеть новая система поступления в колледжи? Новость по теме Счетная палата указала на риски получения образования в колледжах Научный руководитель Института образования НИУ ВШЭ Виктор Болотов уверен, что действующая система образования далека от идеала. Необходимо, чтобы колледжи принимали не по аттестату, а по результатам ОГЭ. «Выпускников основной школы, которые хотят поступать в колледже, с каждым годом увеличивается. Встает вопрос: может ли ребенок не сдавать экзамены в колледж, а воспользоваться результатами ОГЭ. Такой подход позволяет решать проблему доступности хорошего профессионального образования. Но для этого нужно унифицировать проведение экзамена, чтобы для каждой специальности было необходимо сдать определенные предметы по аналогу с ЕГЭ и поступлением в вузы», — добавил Болотов. Скрозникова же считает, что нынешняя система поступления не учитывает всех успехов детей. «При переходе в десятый класс и при поступлении в сузы (среднее специальное учебное заведение) должны иметь свой вес и содержание портфолио ребенка, его результаты по участию в олимпиадах, конкурсах и соревнованиях разных уровней», — отметила депутат. Идеальная модель для поступления в старую школу, по мнению Дощинского, выглядит так: выбрал, например, биологию в девятом классе, пошел в профильный класс, сдал этот же предмет на ЕГЭ. Однако с профильными классами есть проблемы в некоторых населенных пунктах, когда ребенок вынужден учиться по общей программе. «Такая ситуация наблюдается в малоукомплектованных школах или там, где всего одна школа на город. Нужно учитывать, что есть Интернет и возможности дистанционного обучения. Тогда ученик может учиться в одном месте, а профильные предметы изучат на базе совсем другого учреждения», — предложил Дощинский. Чтобы ученикам было проще понять, какую профессию они хотят получать, нужно открывать профиль обучения раньше, считает член общественного совета. «Система профориентации должна работать эффективно. Предпрофильные классы могут открываться с седьмого класса. Тогда к моменту экзамена ученику будет понятнее, какие предметы ему нужны, в чем он сильнее: в математике, биологии или гуманитарных дисциплинах», — предложил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Новая модель поступления в старшую школу или колледжи должна базироваться не на аттестате, а на результатах основного государственного экзамена (ОГЭ). С таким мнением в беседе с URA.RU выступили представители экспертного сообщества, комментируя заявление главы Рособрнадзора Анзора Музаева о том, что нынешняя система не отвечает современным реалиям. Какие изменения ждут школьников, и чем плоха старая образовательная модель — в материале агентства. По мнению члена комитета Госдумы по просвещению Анны Скрозниковой, инициатива связана с тем, что участились случаи освобождения школ от нерадивых учеников в старших классах, чтобы они не «портили» статистику. С ней согласился начальник отдела методического обеспечения процедур оценки качества общего образования Общественного совета при Рособрнадзоре Роман Дощинский. «Результаты ОГЭ необязательно совпадают с оценками в аттестате. Школа ставит хорошие отметки, делает красивый аттестат, ребенок идет в колледж, дабы не портить картину качества обучения в 10-11 классах. В итоге мы имеем слабых учеников в наших будущих электриках, в пекарях. А представьте медицинский колледж, где будет учиться человек, который плохо знает биологию и химию», — предупредил собеседник URA.RU. По его словам, нынешняя система мешает качественному распределению в профильные классы. «Речь идет о том, как, кроме двух обязательных предметов, наши выпускники выбирают еще два других. Иногда этот выбор является случайным для нашего девятиклассника, поэтому у него возникают в дальнейшем проблемы с обучением, например, в профильных классах. В девятом классе сдает биологию, а в 11 он выбирает историю и литературу. А как с минимальным количеством часов подготовки вы хотите, чтобы был освоен полный курс, когда изначально был выбран неправильный профиль», — отметил эксперт. Научный руководитель Института образования НИУ ВШЭ Виктор Болотов уверен, что действующая система образования далека от идеала. Необходимо, чтобы колледжи принимали не по аттестату, а по результатам ОГЭ. «Выпускников основной школы, которые хотят поступать в колледже, с каждым годом увеличивается. Встает вопрос: может ли ребенок не сдавать экзамены в колледж, а воспользоваться результатами ОГЭ. Такой подход позволяет решать проблему доступности хорошего профессионального образования. Но для этого нужно унифицировать проведение экзамена, чтобы для каждой специальности было необходимо сдать определенные предметы по аналогу с ЕГЭ и поступлением в вузы», — добавил Болотов. Скрозникова же считает, что нынешняя система поступления не учитывает всех успехов детей. «При переходе в десятый класс и при поступлении в сузы (среднее специальное учебное заведение) должны иметь свой вес и содержание портфолио ребенка, его результаты по участию в олимпиадах, конкурсах и соревнованиях разных уровней», — отметила депутат. Идеальная модель для поступления в старую школу, по мнению Дощинского, выглядит так: выбрал, например, биологию в девятом классе, пошел в профильный класс, сдал этот же предмет на ЕГЭ. Однако с профильными классами есть проблемы в некоторых населенных пунктах, когда ребенок вынужден учиться по общей программе. Чтобы ученикам было проще понять, какую профессию они хотят получать, нужно открывать профиль обучения раньше, считает член общественного совета. «Система профориентации должна работать эффективно. Предпрофильные классы могут открываться с седьмого класса. Тогда к моменту экзамена ученику будет понятнее, какие предметы ему нужны, в чем он сильнее: в математике, биологии или гуманитарных дисциплинах», — предложил эксперт.