Назначая одну женщину, Куйвашев послушал другую

Ведущую роль в кулуарной интриге с назначением 33-летнего декана УрФУ, депутата Анны Гурарий спикером думы Екатеринбурга могла сыграть Аксана Панова — пиарщица губернатора Евгения Куйвашева. Как утверждает информированный источник URA.RU, она убедила шефа, что женщина в кресле руководителя сгладит противоречия в состоящем преимущественно из мужчин депутатском корпусе. А пауза, возникшая сразу после объявления фамилии спикера, могла быть вызвана молчанием со стороны главы региона.
Анна Гурарий, директор департамента политологии и социологии УрФУ, стала спикером 13 октября — ровно через месяц после того, как ее кандидатуру согласовали с кадровой комиссией «Единой России». Тогда, 13 сентября, мэр Алексей Орлов публично взял ответственность за это решение на себя, сообщив, что именно он предложил Куйвашеву назначить Гурарий.
О том, что Гурарий пролоббировала Панова, URA.RU сообщало в начале октября — упоминая эту версию среди множества других неофициальных. «Куйвашеву понравилась аргументация [Пановой]: сам факт того, что председатель — женщина — может сдерживать депутатов-мужчин от агрессии, даже если они будут чем-то недовольны», — подтвердил сейчас собеседник, знакомый с ходом переговоров.
Это, добавил он, не отменяет ранее озвученное предположение, что Панова, рекомендуя Гурарий, могла преследовать свои интересы — в частности, помешать политическому вице-губернатору Олегу Чемезову продвинуть в спикеры депутата Алексея Вихарева, одного из джокеров новой думы. Хотя и Чемезов, и представители Вихарева такую попытку опровергают. Панова в ходе выборов в думу — как минимум на этапе выдвижения кандидатов — работала в интересах враждебного Орлову миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»). Кстати, лояльный Кочеткову депутат Игорь Володин, возглавлявший предыдущий созыв думы, до последнего рассчитывал сохраниться.
Аксана Панова, рекомендуя Гурарий, вероятно, преследовала какой-то свой интерес
Источник в одной из представленных в думе бизнес-групп, тоже слышавший об участии Пановой, дал понять, что скидок Гурарий не будет: «До марта 2024-го (когда пройдут президентские выборы — прим. ред.) никто озвучивать претензии в ее адрес, если они созреют, не станет. Потом — посмотрим».
Утверждение Гурарий в должности только официально откладывалось дважды — 19 сентября и 10 октября. Основным объяснением заминки было долгое согласование депутата на уровне администрации президента РФ и УФСБ. Но поскольку такого в истории Екатеринбурга еще не было, политтусовка искала и другие причины. Например, обсуждалось, что назначению препятствуют промышленники, якобы недовольные тем, что безо всяких обсуждений спикером назначают Гурарий, поддержанную на выборах в думу «Синарой», чей вклад в кампанию администрации ограничился только этим. И называлась фамилия альтернативного кандидата, друга экс-начальника УФСБ Алексея Зиновьева, бывшего спецслужбиста Сергея Павленко, чьим общественным проектам благоволят УГМК и — особенно — РМК.
Была также версия, что рассматривать Павленко не стал сам губернатор — поняв, что депутату это просто не нужно. О том, что амбиций занять руководящий пост не имел, говорит и сам Павленко. Если поначалу к разным слухам он относился снисходительно, то сейчас воспринимает их с видимым раздражением.
Первый источник утверждает, что кандидатов, помимо Гурарий, в действительности якобы не было. «Сроки затянулись из-за того, что ее резюме пустили по полному кругу согласования. То есть оно полежало во всех кабинетах [администрации президента], где только можно», — объяснил собеседник. Хотя изначально столичные чиновники были готовы применить упрощенную процедуру, добавил он. «Губернатору сказали, что перед утверждением Москва попросит его охарактеризовать Гурарий, чтобы проверка прошла быстро. Но губернатор так и не вышел на связь», — рассказал источник.
Второй собеседник отметил, что «поручаться за Гурарий не стал не только губернатор, но и все остальные, кто мог бы это сделать». «Допускаю, что и это привело к такой длительной паузе», — сказал он.
Сама Анна Гурарий от комментариев по теме воздержалась. А Аксана Панова отвечать на вопросы СМИ категорически отказывается.
Ведущую роль в кулуарной интриге с назначением 33-летнего декана УрФУ, депутата Анны Гурарий спикером думы Екатеринбурга могла сыграть Аксана Панова — пиарщица губернатора Евгения Куйвашева. Как утверждает информированный источник URA.RU, она убедила шефа, что женщина в кресле руководителя сгладит противоречия в состоящем преимущественно из мужчин депутатском корпусе. А пауза, возникшая сразу после объявления фамилии спикера, могла быть вызвана молчанием со стороны главы региона. Анна Гурарий, директор департамента политологии и социологии УрФУ, стала спикером 13 октября — ровно через месяц после того, как ее кандидатуру согласовали с кадровой комиссией «Единой России». Тогда, 13 сентября, мэр Алексей Орлов публично взял ответственность за это решение на себя, сообщив, что именно он предложил Куйвашеву назначить Гурарий. О том, что Гурарий пролоббировала Панова, URA.RU сообщало в начале октября — упоминая эту версию среди множества других неофициальных. «Куйвашеву понравилась аргументация [Пановой]: сам факт того, что председатель — женщина — может сдерживать депутатов-мужчин от агрессии, даже если они будут чем-то недовольны», — подтвердил сейчас собеседник, знакомый с ходом переговоров. Это, добавил он, не отменяет ранее озвученное предположение, что Панова, рекомендуя Гурарий, могла преследовать свои интересы — в частности, помешать политическому вице-губернатору Олегу Чемезову продвинуть в спикеры депутата Алексея Вихарева, одного из джокеров новой думы. Хотя и Чемезов, и представители Вихарева такую попытку опровергают. Панова в ходе выборов в думу — как минимум на этапе выдвижения кандидатов — работала в интересах враждебного Орлову миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»). Кстати, лояльный Кочеткову депутат Игорь Володин, возглавлявший предыдущий созыв думы, до последнего рассчитывал сохраниться. Источник в одной из представленных в думе бизнес-групп, тоже слышавший об участии Пановой, дал понять, что скидок Гурарий не будет: «До марта 2024-го (когда пройдут президентские выборы — прим. ред.) никто озвучивать претензии в ее адрес, если они созреют, не станет. Потом — посмотрим». Утверждение Гурарий в должности только официально откладывалось дважды — 19 сентября и 10 октября. Основным объяснением заминки было долгое согласование депутата на уровне администрации президента РФ и УФСБ. Но поскольку такого в истории Екатеринбурга еще не было, политтусовка искала и другие причины. Например, обсуждалось, что назначению препятствуют промышленники, якобы недовольные тем, что безо всяких обсуждений спикером назначают Гурарий, поддержанную на выборах в думу «Синарой», чей вклад в кампанию администрации ограничился только этим. И называлась фамилия альтернативного кандидата, друга экс-начальника УФСБ Алексея Зиновьева, бывшего спецслужбиста Сергея Павленко, чьим общественным проектам благоволят УГМК и — особенно — РМК. Была также версия, что рассматривать Павленко не стал сам губернатор — поняв, что депутату это просто не нужно. О том, что амбиций занять руководящий пост не имел, говорит и сам Павленко. Если поначалу к разным слухам он относился снисходительно, то сейчас воспринимает их с видимым раздражением. Первый источник утверждает, что кандидатов, помимо Гурарий, в действительности якобы не было. «Сроки затянулись из-за того, что ее резюме пустили по полному кругу согласования. То есть оно полежало во всех кабинетах [администрации президента], где только можно», — объяснил собеседник. Хотя изначально столичные чиновники были готовы применить упрощенную процедуру, добавил он. «Губернатору сказали, что перед утверждением Москва попросит его охарактеризовать Гурарий, чтобы проверка прошла быстро. Но губернатор так и не вышел на связь», — рассказал источник. Второй собеседник отметил, что «поручаться за Гурарий не стал не только губернатор, но и все остальные, кто мог бы это сделать». «Допускаю, что и это привело к такой длительной паузе», — сказал он. Сама Анна Гурарий от комментариев по теме воздержалась. А Аксана Панова отвечать на вопросы СМИ категорически отказывается.