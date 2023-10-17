Назначая одну женщину, Куйвашев послушал другую

А потом отстранился. Новая версия про неожиданного спикера думы Екатеринбурга

17 октября 2023 в 21:07 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев выбрал нового спикера думы еще 11 сентября Фото: Владимир Андреев © URA.RU Ведущую роль в кулуарной интриге с назначением 33-летнего декана УрФУ, депутата Анны Гурарий спикером думы Екатеринбурга могла сыграть Аксана Панова — пиарщица губернатора Евгения Куйвашева. Как утверждает информированный источник URA.RU, она убедила шефа, что женщина в кресле руководителя сгладит противоречия в состоящем преимущественно из мужчин депутатском корпусе. А пауза, возникшая сразу после объявления фамилии спикера, могла быть вызвана молчанием со стороны главы региона. Анна Гурарий, директор департамента политологии и социологии УрФУ, стала спикером 13 октября — ровно через месяц после того, как ее кандидатуру согласовали с кадровой комиссией «Единой России». Тогда, 13 сентября, мэр Алексей Орлов публично взял ответственность за это решение на себя, сообщив, что именно он предложил Куйвашеву назначить Гурарий. Назначения Анны Гурарий никто не ожидал Фото: Владимир Жабриков © URA.RU О том, что Гурарий пролоббировала Панова, URA.RU сообщало в начале октября — упоминая эту версию среди множества других неофициальных. «Куйвашеву понравилась аргументация [Пановой]: сам факт того, что председатель — женщина — может сдерживать депутатов-мужчин от агрессии, даже если они будут чем-то недовольны», — подтвердил сейчас собеседник, знакомый с ходом переговоров. Это, добавил он, не отменяет ранее озвученное предположение, что Панова, рекомендуя Гурарий, могла преследовать свои интересы — в частности, помешать политическому вице-губернатору Олегу Чемезову продвинуть в спикеры депутата Алексея Вихарева, одного из джокеров новой думы. Хотя и Чемезов, и представители Вихарева такую попытку опровергают. Панова в ходе выборов в думу — как минимум на этапе выдвижения кандидатов — работала в интересах враждебного Орлову миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»). Кстати, лояльный Кочеткову депутат Игорь Володин, возглавлявший предыдущий созыв думы, до последнего рассчитывал сохраниться. Аксана Панова, рекомендуя Гурарий, вероятно, преследовала какой-то свой интерес Фото: Илья Московец © URA.RU Источник в одной из представленных в думе бизнес-групп, тоже слышавший об участии Пановой, дал понять, что скидок Гурарий не будет: «До марта 2024-го (когда пройдут президентские выборы — прим. ред.) никто озвучивать претензии в ее адрес, если они созреют, не станет. Потом — посмотрим». Утверждение Гурарий в должности только официально откладывалось дважды — 19 сентября и 10 октября. Основным объяснением заминки было долгое согласование депутата на уровне администрации президента РФ и УФСБ. Но поскольку такого в истории Екатеринбурга еще не было, политтусовка искала и другие причины. Например, обсуждалось, что назначению препятствуют промышленники, якобы недовольные тем, что безо всяких обсуждений спикером назначают Гурарий, поддержанную на выборах в думу «Синарой», чей вклад в кампанию администрации ограничился только этим. И называлась фамилия альтернативного кандидата, друга экс-начальника УФСБ Алексея Зиновьева, бывшего спецслужбиста Сергея Павленко, чьим общественным проектам благоволят УГМК и — особенно — РМК. Статья по теме Спикером думы Екатеринбурга впервые стала женщина. Кто она Была также версия, что рассматривать Павленко не стал сам губернатор — поняв, что депутату это просто не нужно. О том, что амбиций занять руководящий пост не имел, говорит и сам Павленко. Если поначалу к разным слухам он относился снисходительно, то сейчас воспринимает их с видимым раздражением. Первый источник утверждает, что кандидатов, помимо Гурарий, в действительности якобы не было. «Сроки затянулись из-за того, что ее резюме пустили по полному кругу согласования. То есть оно полежало во всех кабинетах [администрации президента], где только можно», — объяснил собеседник. Хотя изначально столичные чиновники были готовы применить упрощенную процедуру, добавил он. «Губернатору сказали, что перед утверждением Москва попросит его охарактеризовать Гурарий, чтобы проверка прошла быстро. Но губернатор так и не вышел на связь», — рассказал источник. Второй собеседник отметил, что «поручаться за Гурарий не стал не только губернатор, но и все остальные, кто мог бы это сделать». «Допускаю, что и это привело к такой длительной паузе», — сказал он. Сама Анна Гурарий от комментариев по теме воздержалась. А Аксана Панова отвечать на вопросы СМИ категорически отказывается. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ведущую роль в кулуарной интриге с назначением 33-летнего декана УрФУ, депутата Анны Гурарий спикером думы Екатеринбурга могла сыграть Аксана Панова — пиарщица губернатора Евгения Куйвашева. Как утверждает информированный источник URA.RU, она убедила шефа, что женщина в кресле руководителя сгладит противоречия в состоящем преимущественно из мужчин депутатском корпусе. А пауза, возникшая сразу после объявления фамилии спикера, могла быть вызвана молчанием со стороны главы региона. Анна Гурарий, директор департамента политологии и социологии УрФУ, стала спикером 13 октября — ровно через месяц после того, как ее кандидатуру согласовали с кадровой комиссией «Единой России». Тогда, 13 сентября, мэр Алексей Орлов публично взял ответственность за это решение на себя, сообщив, что именно он предложил Куйвашеву назначить Гурарий. О том, что Гурарий пролоббировала Панова, URA.RU сообщало в начале октября — упоминая эту версию среди множества других неофициальных. «Куйвашеву понравилась аргументация [Пановой]: сам факт того, что председатель — женщина — может сдерживать депутатов-мужчин от агрессии, даже если они будут чем-то недовольны», — подтвердил сейчас собеседник, знакомый с ходом переговоров. Это, добавил он, не отменяет ранее озвученное предположение, что Панова, рекомендуя Гурарий, могла преследовать свои интересы — в частности, помешать политическому вице-губернатору Олегу Чемезову продвинуть в спикеры депутата Алексея Вихарева, одного из джокеров новой думы. Хотя и Чемезов, и представители Вихарева такую попытку опровергают. Панова в ходе выборов в думу — как минимум на этапе выдвижения кандидатов — работала в интересах враждебного Орлову миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»). Кстати, лояльный Кочеткову депутат Игорь Володин, возглавлявший предыдущий созыв думы, до последнего рассчитывал сохраниться. Источник в одной из представленных в думе бизнес-групп, тоже слышавший об участии Пановой, дал понять, что скидок Гурарий не будет: «До марта 2024-го (когда пройдут президентские выборы — прим. ред.) никто озвучивать претензии в ее адрес, если они созреют, не станет. Потом — посмотрим». Утверждение Гурарий в должности только официально откладывалось дважды — 19 сентября и 10 октября. Основным объяснением заминки было долгое согласование депутата на уровне администрации президента РФ и УФСБ. Но поскольку такого в истории Екатеринбурга еще не было, политтусовка искала и другие причины. Например, обсуждалось, что назначению препятствуют промышленники, якобы недовольные тем, что безо всяких обсуждений спикером назначают Гурарий, поддержанную на выборах в думу «Синарой», чей вклад в кампанию администрации ограничился только этим. И называлась фамилия альтернативного кандидата, друга экс-начальника УФСБ Алексея Зиновьева, бывшего спецслужбиста Сергея Павленко, чьим общественным проектам благоволят УГМК и — особенно — РМК. Была также версия, что рассматривать Павленко не стал сам губернатор — поняв, что депутату это просто не нужно. О том, что амбиций занять руководящий пост не имел, говорит и сам Павленко. Если поначалу к разным слухам он относился снисходительно, то сейчас воспринимает их с видимым раздражением. Первый источник утверждает, что кандидатов, помимо Гурарий, в действительности якобы не было. «Сроки затянулись из-за того, что ее резюме пустили по полному кругу согласования. То есть оно полежало во всех кабинетах [администрации президента], где только можно», — объяснил собеседник. Хотя изначально столичные чиновники были готовы применить упрощенную процедуру, добавил он. «Губернатору сказали, что перед утверждением Москва попросит его охарактеризовать Гурарий, чтобы проверка прошла быстро. Но губернатор так и не вышел на связь», — рассказал источник. Второй собеседник отметил, что «поручаться за Гурарий не стал не только губернатор, но и все остальные, кто мог бы это сделать». «Допускаю, что и это привело к такой длительной паузе», — сказал он. Сама Анна Гурарий от комментариев по теме воздержалась. А Аксана Панова отвечать на вопросы СМИ категорически отказывается.