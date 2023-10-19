i24: ХАМАС пробил «Железный купол» на севере Израиля

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Три человека пострадали из-за атаки ХАМАС на севере Израиля Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Израильская система ПВО «Железный купол» на севере Израиля не смогла перехватить ракету палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщает телеканал i24. Отмечается, что три человека пострадали в результате атаки.

«„Железному куполу“ не удалось перехватить одну ракету во время последнего обстрела севера Израиля», — говорится в сообщении. Три жителя страны пострадали в результате обстрела, добавляют журналисты.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что скоро поступит приказ о входе в сектор Газа. По данным СМИ, Израиль устроит свирепую операцию в городе, передает «Царьград».

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Израильская система ПВО «Железный купол» на севере Израиля не смогла перехватить ракету палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщает телеканал i24. Отмечается, что три человека пострадали в результате атаки. «„Железному куполу“ не удалось перехватить одну ракету во время последнего обстрела севера Израиля», — говорится в сообщении. Три жителя страны пострадали в результате обстрела, добавляют журналисты. Ранее министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что скоро поступит приказ о входе в сектор Газа. По данным СМИ, Израиль устроит свирепую операцию в городе, передает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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