i24: ХАМАС пробил «Железный купол» на севере Израиля

19 октября 2023 в 21:20 Размер текста - 17 +

Три человека пострадали из-за атаки ХАМАС на севере Израиля Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Израильская система ПВО «Железный купол» на севере Израиля не смогла перехватить ракету палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщает телеканал i24. Отмечается, что три человека пострадали в результате атаки. «„Железному куполу“ не удалось перехватить одну ракету во время последнего обстрела севера Израиля», — говорится в сообщении. Три жителя страны пострадали в результате обстрела, добавляют журналисты. Ранее министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что скоро поступит приказ о входе в сектор Газа. По данным СМИ, Израиль устроит свирепую операцию в городе, передает «Царьград».

Израильская система ПВО «Железный купол» на севере Израиля не смогла перехватить ракету палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщает телеканал i24. Отмечается, что три человека пострадали в результате атаки. «„Железному куполу“ не удалось перехватить одну ракету во время последнего обстрела севера Израиля», — говорится в сообщении. Три жителя страны пострадали в результате обстрела, добавляют журналисты. Ранее министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что скоро поступит приказ о входе в сектор Газа. По данным СМИ, Израиль устроит свирепую операцию в городе, передает «Царьград».