i24: ХАМАС пробил «Железный купол» на севере Израиля

Три человека пострадали из-за атаки ХАМАС на севере Израиля
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Израильская система ПВО «Железный купол» на севере Израиля не смогла перехватить ракету палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщает телеканал i24. Отмечается, что три человека пострадали в результате атаки.
«„Железному куполу“ не удалось перехватить одну ракету во время последнего обстрела севера Израиля», — говорится в сообщении. Три жителя страны пострадали в результате обстрела, добавляют журналисты.
Ранее министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что скоро поступит приказ о входе в сектор Газа. По данным СМИ, Израиль устроит свирепую операцию в городе, передает «Царьград».
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