Байден поговорил с Зеленским после сообщений о поставках в Израиль

Президент США Джо Байден сообщил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что Конгресс США намерен и дальше поддерживать Украину. Об этом заявили в пресс-службе Белого дома. Телефонный разговор прошел на фоне сообщений о поставках Израилю вооружения, предназначенного для Украины.
«Президент Байден подчеркнул сохраняющуюся в США двухпартийную поддержку защиты Украиной своего суверенитета, ее территориальной целостности и демократического будущего», — говорится в заявлении. Документ опубликован на сайте Белого года.
Ранее израильские чиновники сообщили, что Минобороны США собирается отправить в Израиль десятки тысяч артиллерийских снарядов, предназначенные для Украины. Позже в Пентагоне подтвердили отправку израильской армии высокоточных боеприпасов JDAM и SDB, а также артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров.
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