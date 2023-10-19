19 октября 2023

Байден поговорил с Зеленским после сообщений о поставках в Израиль

Байден заверил Зеленского в намерении конгресса продолжать поддержку Украины
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
с. Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Президент США Джо Байден сообщил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что Конгресс США намерен и дальше поддерживать Украину. Об этом заявили в пресс-службе Белого дома. Телефонный разговор прошел на фоне сообщений о поставках Израилю вооружения, предназначенного для Украины.

«Президент Байден подчеркнул сохраняющуюся в США двухпартийную поддержку защиты Украиной своего суверенитета, ее территориальной целостности и демократического будущего», — говорится в заявлении. Документ опубликован на сайте Белого года.

Ранее израильские чиновники сообщили, что Минобороны США собирается отправить в Израиль десятки тысяч артиллерийских снарядов, предназначенные для Украины. Позже в Пентагоне подтвердили отправку израильской армии высокоточных боеприпасов JDAM и SDB, а также артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент США Джо Байден сообщил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что Конгресс США намерен и дальше поддерживать Украину. Об этом заявили в пресс-службе Белого дома. Телефонный разговор прошел на фоне сообщений о поставках Израилю вооружения, предназначенного для Украины. «Президент Байден подчеркнул сохраняющуюся в США двухпартийную поддержку защиты Украиной своего суверенитета, ее территориальной целостности и демократического будущего», — говорится в заявлении. Документ опубликован на сайте Белого года. Ранее израильские чиновники сообщили, что Минобороны США собирается отправить в Израиль десятки тысяч артиллерийских снарядов, предназначенные для Украины. Позже в Пентагоне подтвердили отправку израильской армии высокоточных боеприпасов JDAM и SDB, а также артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...