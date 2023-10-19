Байден поговорил с Зеленским после сообщений о поставках в Израиль

Байден заверил Зеленского в намерении конгресса продолжать поддержку Украины

20 октября 2023 в 02:05 Размер текста - 17 +

с. Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Президент США Джо Байден сообщил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что Конгресс США намерен и дальше поддерживать Украину. Об этом заявили в пресс-службе Белого дома. Телефонный разговор прошел на фоне сообщений о поставках Израилю вооружения, предназначенного для Украины. «Президент Байден подчеркнул сохраняющуюся в США двухпартийную поддержку защиты Украиной своего суверенитета, ее территориальной целостности и демократического будущего», — говорится в заявлении. Документ опубликован на сайте Белого года. Ранее израильские чиновники сообщили, что Минобороны США собирается отправить в Израиль десятки тысяч артиллерийских снарядов, предназначенные для Украины. Позже в Пентагоне подтвердили отправку израильской армии высокоточных боеприпасов JDAM и SDB, а также артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров.

Президент США Джо Байден сообщил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что Конгресс США намерен и дальше поддерживать Украину. Об этом заявили в пресс-службе Белого дома. Телефонный разговор прошел на фоне сообщений о поставках Израилю вооружения, предназначенного для Украины. «Президент Байден подчеркнул сохраняющуюся в США двухпартийную поддержку защиты Украиной своего суверенитета, ее территориальной целостности и демократического будущего», — говорится в заявлении. Документ опубликован на сайте Белого года. Ранее израильские чиновники сообщили, что Минобороны США собирается отправить в Израиль десятки тысяч артиллерийских снарядов, предназначенные для Украины. Позже в Пентагоне подтвердили отправку израильской армии высокоточных боеприпасов JDAM и SDB, а также артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров.