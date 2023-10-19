В США назвали разницу отношений с Израилем и Украиной

Hill: Соединенные Штаты не должны жертвовать Израилем ради Украины

20 октября 2023 в 05:26 Размер текста - 17 +

США не должны лишать помощи Израиль ради поддержки Украины Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Вашингтон не должен лишать помощи Израиль ради поддержки Украины, учитывая разную степень союзнических отношений с этими странами. Об этом заявили председатель фонда «Наследие» (Heritage Foundation) Кевин Робертс и сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс. «Конфликты в Украине и Израиле — это два разных события, которые требуют разных ответов. Начнем с того, что Израиль — это демократический, исторический партнер США, а также ключевой союзник на Ближнем Востоке, в то время как Украина все еще избавляется от коррупции советских времен и не является членом НАТО. Кроме того, у Израиля есть богатые соседи, но они не собираются помогать ему, а потому помощь вряд ли поступит из какого-либо другого источника, кроме США. Чего нельзя сказать об Украине, чьи богатые соседи могли бы оказать значительную поддержку», — написали Робертс и Вэнс в статье для американской газеты The Hill . Ранее израильский чиновник сообщил, что Минобороны США планирует отправить в Израиль десятки тысяч артиллерийских снарядов, которые предназначались с самого начала для Украины. Позже президент США Джо Байден сообщил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что Конгресс США и дальше намерен поддерживать Украину.

Вашингтон не должен лишать помощи Израиль ради поддержки Украины, учитывая разную степень союзнических отношений с этими странами. Об этом заявили председатель фонда «Наследие» (Heritage Foundation) Кевин Робертс и сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс. «Конфликты в Украине и Израиле — это два разных события, которые требуют разных ответов. Начнем с того, что Израиль — это демократический, исторический партнер США, а также ключевой союзник на Ближнем Востоке, в то время как Украина все еще избавляется от коррупции советских времен и не является членом НАТО. Кроме того, у Израиля есть богатые соседи, но они не собираются помогать ему, а потому помощь вряд ли поступит из какого-либо другого источника, кроме США. Чего нельзя сказать об Украине, чьи богатые соседи могли бы оказать значительную поддержку», — написали Робертс и Вэнс в статье для американской газеты The Hill. Ранее израильский чиновник сообщил, что Минобороны США планирует отправить в Израиль десятки тысяч артиллерийских снарядов, которые предназначались с самого начала для Украины. Позже президент США Джо Байден сообщил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что Конгресс США и дальше намерен поддерживать Украину.