19 октября 2023

В США назвали разницу отношений с Израилем и Украиной

Hill: Соединенные Штаты не должны жертвовать Израилем ради Украины
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Виды Москвы. Москва , американский флаг, флаг сша, посольство сша
США не должны лишать помощи Израиль ради поддержки Украины Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Вашингтон не должен лишать помощи Израиль ради поддержки Украины, учитывая разную степень союзнических отношений с этими странами. Об этом заявили председатель фонда «Наследие» (Heritage Foundation) Кевин Робертс и сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс.

«Конфликты в Украине и Израиле — это два разных события, которые требуют разных ответов. Начнем с того, что Израиль — это демократический, исторический партнер США, а также ключевой союзник на Ближнем Востоке, в то время как Украина все еще избавляется от коррупции советских времен и не является членом НАТО. Кроме того, у Израиля есть богатые соседи, но они не собираются помогать ему, а потому помощь вряд ли поступит из какого-либо другого источника, кроме США. Чего нельзя сказать об Украине, чьи богатые соседи могли бы оказать значительную поддержку», — написали Робертс и Вэнс в статье для американской газеты The Hill.

Ранее израильский чиновник сообщил, что Минобороны США планирует отправить в Израиль десятки тысяч артиллерийских снарядов, которые предназначались с самого начала для Украины. Позже президент США Джо Байден сообщил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что Конгресс США и дальше намерен поддерживать Украину.

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Вашингтон не должен лишать помощи Израиль ради поддержки Украины, учитывая разную степень союзнических отношений с этими странами. Об этом заявили председатель фонда «Наследие» (Heritage Foundation) Кевин Робертс и сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс. «Конфликты в Украине и Израиле — это два разных события, которые требуют разных ответов. Начнем с того, что Израиль — это демократический, исторический партнер США, а также ключевой союзник на Ближнем Востоке, в то время как Украина все еще избавляется от коррупции советских времен и не является членом НАТО. Кроме того, у Израиля есть богатые соседи, но они не собираются помогать ему, а потому помощь вряд ли поступит из какого-либо другого источника, кроме США. Чего нельзя сказать об Украине, чьи богатые соседи могли бы оказать значительную поддержку», — написали Робертс и Вэнс в статье для американской газеты The Hill. Ранее израильский чиновник сообщил, что Минобороны США планирует отправить в Израиль десятки тысяч артиллерийских снарядов, которые предназначались с самого начала для Украины. Позже президент США Джо Байден сообщил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что Конгресс США и дальше намерен поддерживать Украину.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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