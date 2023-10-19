Тюменская агрокомпания в течение года игнорировала ветеринарное законодательство

Тюменский агрогигант ООО «Руском», занимающийся производством мяса птицы, в течение года не проводил предубойный осмотр куриц и ветеринарно-санитарную экспертизу мяса. Последняя запись в соответствующих журналах учета сделана в октябре 2022 года, сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.
«В ходе проведения плановой выездной проверки птицеводческого предприятия ООО „Руском“ установлены нарушения. Предприятие не проводит предубойный осмотр птицы и ветеринарно-санитарную экспертизу продуктов убоя. Последние записи об этих процедурах сделаны в октябре, а до того — в августе 2022 года», — говорится в сообщении.
Известно, что компания «Руском» состоит из семи ферм для производства мяса бройлера, собственного инкубатория и площадки по производству комбикорма. Ранее URA.RU рассказало о других нарушениях, допущенных агрогигантом. В частности, компания допустила разлив куриного помета, а до этого мешали местным жителям и загрязняли воздух.
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