Тюменская агрокомпания в течение года игнорировала ветеринарное законодательство

Россельхознадзор обнаружил в тюменском «Рускоме» нарушения правил убоя птицы

20 октября 2023 в 09:51 Размер текста - 17 +

За последний год на предприятии не внесена ни одна запись о ветеринарной проверке продукции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Тюменский агрогигант ООО «Руском», занимающийся производством мяса птицы, в течение года не проводил предубойный осмотр куриц и ветеринарно-санитарную экспертизу мяса. Последняя запись в соответствующих журналах учета сделана в октябре 2022 года, сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора. «В ходе проведения плановой выездной проверки птицеводческого предприятия ООО „Руском“ установлены нарушения. Предприятие не проводит предубойный осмотр птицы и ветеринарно-санитарную экспертизу продуктов убоя. Последние записи об этих процедурах сделаны в октябре, а до того — в августе 2022 года», — говорится в сообщении. Известно, что компания «Руском» состоит из семи ферм для производства мяса бройлера, собственного инкубатория и площадки по производству комбикорма. Ранее URA.RU рассказало о других нарушениях, допущенных агрогигантом. В частности, компания допустила разлив куриного помета, а до этого мешали местным жителям и загрязняли воздух.

Тюменский агрогигант ООО «Руском», занимающийся производством мяса птицы, в течение года не проводил предубойный осмотр куриц и ветеринарно-санитарную экспертизу мяса. Последняя запись в соответствующих журналах учета сделана в октябре 2022 года, сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора. «В ходе проведения плановой выездной проверки птицеводческого предприятия ООО „Руском“ установлены нарушения. Предприятие не проводит предубойный осмотр птицы и ветеринарно-санитарную экспертизу продуктов убоя. Последние записи об этих процедурах сделаны в октябре, а до того — в августе 2022 года», — говорится в сообщении. Известно, что компания «Руском» состоит из семи ферм для производства мяса бройлера, собственного инкубатория и площадки по производству комбикорма. Ранее URA.RU рассказало о других нарушениях, допущенных агрогигантом. В частности, компания допустила разлив куриного помета, а до этого мешали местным жителям и загрязняли воздух.