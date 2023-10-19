В челябинском городе остались без газа 300 домов

20 октября 2023 в 14:32 Размер текста - 17 +

Жители поселка Златоуста второй день живут без тепла Фото: Илья Московец © URA.RU В Златоусте (Челябинская область) свыше 300 индивидуальных домов поселка Закаменка второй день остаются без газа. Как жители 20 октября сообщили URA.RU, топлива они лишились после аварии на газопроводе. «Газа не стало 19 октября после обеда. У большинства давно разобраны русские печки. Температура в помещениях 8 — 9 градусов», — рассказал URA.RU житель Закаменки Михаил Игнашин. Обслуживанием газопровода поселка занимается компания «УГС-Финанс», с которой городская мэрия заключила соответствующий договор. Однако представителей подрядчика в городе найти не удалось. На дверях закрытого офиса жители нашли объявление, призывающее обращаться на предприятие «Партнер-газ» из Троицка, до которой дозвониться не получилось. «Работы активно ведутся. Вопрос решается», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. По данным URA.RU, причиной поломки газовой магистрали в нижней части Закаменки стал ремонт водовода, который проводили сотрудники «Златоустовского водоканала». Оперативно получить комментарий его руководства не удалось. О сроках возобновления подачи газа в мэрии не сообщили. Жители сообщили, что признаков восстановительных работ не увидели. Депутаты Златоуста возмутились, узнав, что договоры обслуживания газовых сетей власти Златоуста заключили с компанией «УГС-Финанс», где формально числится лишь один сотрудник. Жители Златоуста неоднократно высказывали претензии к работе подрядчика. В марте предприятие три дня не могло запустить газ в другом поселке Златоуста, на улицах Нагорных. После жалоб ликвидатором аварий назначили компанию «Газпром газораспределение Челябинск». В суде рассматривается серия исков бывшего подрядчика по обслуживанию сетей к мэрии. Однако Закаменка осталась за рамками данных договоренностей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Златоусте (Челябинская область) свыше 300 индивидуальных домов поселка Закаменка второй день остаются без газа. Как жители 20 октября сообщили URA.RU, топлива они лишились после аварии на газопроводе. «Газа не стало 19 октября после обеда. У большинства давно разобраны русские печки. Температура в помещениях 8 — 9 градусов», — рассказал URA.RU житель Закаменки Михаил Игнашин. Обслуживанием газопровода поселка занимается компания «УГС-Финанс», с которой городская мэрия заключила соответствующий договор. Однако представителей подрядчика в городе найти не удалось. На дверях закрытого офиса жители нашли объявление, призывающее обращаться на предприятие «Партнер-газ» из Троицка, до которой дозвониться не получилось. «Работы активно ведутся. Вопрос решается», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. По данным URA.RU, причиной поломки газовой магистрали в нижней части Закаменки стал ремонт водовода, который проводили сотрудники «Златоустовского водоканала». Оперативно получить комментарий его руководства не удалось. О сроках возобновления подачи газа в мэрии не сообщили. Жители сообщили, что признаков восстановительных работ не увидели. Депутаты Златоуста возмутились, узнав, что договоры обслуживания газовых сетей власти Златоуста заключили с компанией «УГС-Финанс», где формально числится лишь один сотрудник. Жители Златоуста неоднократно высказывали претензии к работе подрядчика. В марте предприятие три дня не могло запустить газ в другом поселке Златоуста, на улицах Нагорных. После жалоб ликвидатором аварий назначили компанию «Газпром газораспределение Челябинск». В суде рассматривается серия исков бывшего подрядчика по обслуживанию сетей к мэрии. Однако Закаменка осталась за рамками данных договоренностей.