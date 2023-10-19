Путин помог пермскому заводу в противостоянии с «Ростехом»

20 октября 2023 в 16:00 Размер текста - 17 +

С Иноземцевым (слева) Путин встретился сразу после того, как поговорил с Махониным (справа) Фото: Сергей Русанов © URA.RU Неожиданная встреча президента Владимира Путина с генеральным конструктором «ОДК-Авиадвигатель» Александром Иноземцевым 19 октября привела к корректировке планов по выпуску двигателей ПД-14 со стороны завода. Это отмечают в пермской политтусовке. По данным источника, Иноземцеву эта встреча была нужна, чтобы получить поддержку президента на фоне противостояния с «Ростехом». «„Ростех“ поставил невыполнимые планы перед пермскими подразделениями ОДК. Запуск нового производства в ОЭЗ „Осенцы“ затягивается, стройка в лучшем случае начнется только в 2025 году. На действующей площадке завода выполнить поставленные „Ростехом“ задачи не получится, нужны огромные инвестиции. Поэтому Иноземцев сделал ход конем: заручился поддержкой Путина», — отметил инсайдер. Если год назад завод обещал выпустить в 2024 году 14 изделий, а в 2025-м — 34, то вчера Иноземцев озвучил Путину, что в следующем году по плану — 12 штук, а в 2025 году — 24 штуки. И Путин эти планы одобрил. «Есть риск, что сейчас именитый авиаконструктор лишний раз навлечет на себя гнев „Ростеха“, но задачи были выполнены», — отмечает инсайдер. URA.RU направило запросы в пресс-службу «ОДК-Авиадвигатель» и пресс-службу компании «Ростех». На момент публикации ответы не были получены. Встреча Путина с Иноземцевым произошла 19 октября сразу после общения главы государства с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. В июне Владимир Путин присвоил Александру Иноземцеву звание «Герой труда». Иноземцев внес большой вклад в разработку двигателя ПД-14. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Неожиданная встреча президента Владимира Путина с генеральным конструктором «ОДК-Авиадвигатель» Александром Иноземцевым 19 октября привела к корректировке планов по выпуску двигателей ПД-14 со стороны завода. Это отмечают в пермской политтусовке. По данным источника, Иноземцеву эта встреча была нужна, чтобы получить поддержку президента на фоне противостояния с «Ростехом». «„Ростех“ поставил невыполнимые планы перед пермскими подразделениями ОДК. Запуск нового производства в ОЭЗ „Осенцы“ затягивается, стройка в лучшем случае начнется только в 2025 году. На действующей площадке завода выполнить поставленные „Ростехом“ задачи не получится, нужны огромные инвестиции. Поэтому Иноземцев сделал ход конем: заручился поддержкой Путина», — отметил инсайдер. Если год назад завод обещал выпустить в 2024 году 14 изделий, а в 2025-м — 34, то вчера Иноземцев озвучил Путину, что в следующем году по плану — 12 штук, а в 2025 году — 24 штуки. И Путин эти планы одобрил. «Есть риск, что сейчас именитый авиаконструктор лишний раз навлечет на себя гнев „Ростеха“, но задачи были выполнены», — отмечает инсайдер. URA.RU направило запросы в пресс-службу «ОДК-Авиадвигатель» и пресс-службу компании «Ростех». На момент публикации ответы не были получены. Встреча Путина с Иноземцевым произошла 19 октября сразу после общения главы государства с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. В июне Владимир Путин присвоил Александру Иноземцеву звание «Герой труда». Иноземцев внес большой вклад в разработку двигателя ПД-14.