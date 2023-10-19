Владимир Путин провел встречу с губернатором Махониным

Владимир Путин провел личную встречу с Дмитрием Махониным Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин, находящийся с рабочим визитом в Пермском крае, провел встречу с главой региона Дмитрием Махониным. Губернатор доложил главе государства о социально-экономическом развитии региона, а также затронул тему поддержки участников специальной военной операции.

«В Пермском крае с мая работает филиал фонда „Защитники Отечества“, в феврале созданы центры „Помощь здесь“, которые действуют в каждом муниципалитете. Согласно вашему поручению законодательный орган Пермского края примет закон о бесплатном предоставлении земельных участков участникам специальной военной операции и также в рамках осенней сессии будем принимать закон об обнулении транспортного налога для участников СВО», — заявил Махонин. Прямую трансляцию встречи вел телеканал «Россия 24».

В свою очередь Путин заметил, что необходимо не просто предоставлять, но и «помогать осваивать эти участки». Губернатор Прикамья заверил президента, что земля будет подключена ко всей необходимой инфраструктуре, «чтобы участки не пустовали». Также глава региона рассказал о помощи Северодонецку (ЛНР), отметив, что регион участвует в восстановлении объектов социальной инфраструктуры пострадавшего города.

В вопросе развития Пермского края Махонин подчеркнул, что регион «по сути является 15-16 экономикой страны», а также занимает второе место по газификации и по уровню исполнения нацпроектов. Кроме того, Махонин затронул тему расселения аварийного жилья. «Мы не стесняемся признавать жилье аварийным и стремимся сделать так, чтобы на год раньше закончить расселение аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года», — рассказал Путину глава Прикамья, отдельно отметив, что «наконец-то» удалось решить вопрос с расселением жителей Березников из зоны техногенной аварии.

В ходе общения с Путиным губернатор Махонин озвучил планы по строительству третьего моста через Каму и рассказал о том, как Пермь отпраздновала 300-летие. Он отметил, что юбилейные мероприятия — «это не просто какие-то гулянки, а возможность вспомнить о подвигах». Также во время встречи с главой государства Махонин затронул темы развития отраслей образования, здравоохранения, борьбы с безработицей и строительства социально-значимых объектов.

Путин прибыл в Пермь для участия в форуме «Россия — спортивная держава». Президент выступил на его открытии и провел заседание Совета по развитию физкультуры и спорта.