19 октября 2023

Прокуратура Перми следит в соцсетях за жалобами горожан на отопление

© Служба новостей «URA.RU»
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День знаний, открытие лицея N 10. Мкр Погоды. Пермь, шмырин егор
Егор Шмырин отметил, что прокуратура, в том числе, отслеживает комментарии пользователей в соцсетях Фото:

В Перми прокуратура отслеживает в соцсетях жалобы горожан на отопление. Такое заявление сделал прокурор краевой столицы Егор Шмырин. По словам силовика, процедура начала отопительного сезона в Перми «находилась под пристальным вниманием» надзорного ведомства.

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«Для получения информации о состоянии законности, о ходе подготовки к отопительному сезону, мы использовали множество источников: начиная от официально-статистической [информации] до, разумеется, жалоб граждан по конкретным адресам. Мониторинг СМИ осуществляется в ежедневном формате. При необходимости дачи оценки каким-то обстоятельствам, установленным, например, из СМИ, даже, зачастую, комментариев в соцсетях, проводится необходимая проверка. И, при наличии основании, инициатор этой информации, уведомляется о результатах [прокурорской] проверки. Особенно, если какие-либо нарушения выявлены», — рассказал Шмырин в эфире телеканала «Рифей-Пермь».

В Перми отопительный сезон начался 19 сентября. По традиции, отопление, в первую очередь, было подано в социально-значимые объекты: детские сады, школы, больницы. Власти города отмечали, что процесс запуска тепла может занять несколько недель.

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В Перми прокуратура отслеживает в соцсетях жалобы горожан на отопление. Такое заявление сделал прокурор краевой столицы Егор Шмырин. По словам силовика, процедура начала отопительного сезона в Перми «находилась под пристальным вниманием» надзорного ведомства. «Для получения информации о состоянии законности, о ходе подготовки к отопительному сезону, мы использовали множество источников: начиная от официально-статистической [информации] до, разумеется, жалоб граждан по конкретным адресам. Мониторинг СМИ осуществляется в ежедневном формате. При необходимости дачи оценки каким-то обстоятельствам, установленным, например, из СМИ, даже, зачастую, комментариев в соцсетях, проводится необходимая проверка. И, при наличии основании, инициатор этой информации, уведомляется о результатах [прокурорской] проверки. Особенно, если какие-либо нарушения выявлены», — рассказал Шмырин в эфире телеканала «Рифей-Пермь». В Перми отопительный сезон начался 19 сентября. По традиции, отопление, в первую очередь, было подано в социально-значимые объекты: детские сады, школы, больницы. Власти города отмечали, что процесс запуска тепла может занять несколько недель.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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