Главный свердловский десантник, обвиняемый в коррупции, получил звание офицера

Глава свердловского отделения Союза десантников РФ Тетерин стал офицером

Евгений Тетерин получил звание офицера Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Председатель свердловского отделения Союза десантников России Евгений Тетерин, который стал фигурантом коррупционного скандала в 2021 году, получил звание офицера. Об этом журналисту URA.RU рассказал осведомленный источник на условиях анонимности. В 2022 году Тетерин уехал в зону проведения спецоперации.

«Тетерин получил звание офицера. В зоне проведения спецоперации он стал командиром штурмовой роты. Руководство довольно его действиями на фронте, особенно на передовой. Его заслуги высоко ценят как солдаты, так и вышестоящее командование», — поделился собеседник URA.RU.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к Евгению Тетерину. Он подтвердил журналисту агентства информацию о получении офицерского звания. «На данный момент я нахожусь в зоне СВО. Да, получил звание офицера. Стараюсь выполнять все поставленные задачи», — отметил он.

Ранее URA.RU писало о том, что в 2021 году Евгений Тетерин попал в коррупционный скандал. Сторона обвинения инкриминирует ему получение взятки в размере трех миллионов рублей. По версии следствия, Тетерин передал взятку сотруднику Федеральной налоговой службы, чтобы чиновники закрыли глаза на нарушения, которые были выявлены при проверке карьера под Екатеринбургом. Тетерина отправили в СИЗО. Однако позже его перевели под домашний арест. В 2022 году Тетерин уехал на спецоперацию, где и находится по сей день.