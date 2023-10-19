19 октября 2023

В Перми отменен концерт березниковского рэпера Scally Milano

© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт "Я буду петь свою музыку" Москва, концерт, сцена, зрители
Концерт перенесли на неопределенный срок Фото:

В Перми отменили концерт 21-летнего рэпера из Березников Scally Milano. В концерт-холле «Свобода», где должен был выступать рэпер, перенесли выступление на неопределенный срок.

«В Перми отменили выступление рэпера Scally Milano (16+), запланированное на 22 октября. Концерт перенесен на неопределенный срок», — сообщает 59.RU со ссылкой на представителей концерт-холла «Свобода». Причину переноса не назвали.

Ранее Scally Milano был оштрафован судом в Санкт-Петербурге по статье о дискредитации войск РФ. Поводом для этого стало его высказывание на концерте. Незадолго до этого музыкант стал фигурантом уголовного дела. Силовики заподозрили, что на концерте рэпера могли распространять наркотики, из-за чего сорвали его выступление. После этого рэпер ненадолго улетел в Дубай, откуда обратился к главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной и пообещал удалить все треки, где можно проследить пропаганду наркотиков.

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В Перми отменили концерт 21-летнего рэпера из Березников Scally Milano. В концерт-холле «Свобода», где должен был выступать рэпер, перенесли выступление на неопределенный срок. «В Перми отменили выступление рэпера Scally Milano (16+), запланированное на 22 октября. Концерт перенесен на неопределенный срок», — сообщает 59.RU со ссылкой на представителей концерт-холла «Свобода». Причину переноса не назвали. Ранее Scally Milano был оштрафован судом в Санкт-Петербурге по статье о дискредитации войск РФ. Поводом для этого стало его высказывание на концерте. Незадолго до этого музыкант стал фигурантом уголовного дела. Силовики заподозрили, что на концерте рэпера могли распространять наркотики, из-за чего сорвали его выступление. После этого рэпер ненадолго улетел в Дубай, откуда обратился к главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной и пообещал удалить все треки, где можно проследить пропаганду наркотиков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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