В Перми отменен концерт березниковского рэпера Scally Milano

20 октября 2023 в 16:27 Размер текста - 17 +

Концерт перенесли на неопределенный срок Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Перми отменили концерт 21-летнего рэпера из Березников Scally Milano. В концерт-холле «Свобода», где должен был выступать рэпер, перенесли выступление на неопределенный срок. «В Перми отменили выступление рэпера Scally Milano (16+), запланированное на 22 октября. Концерт перенесен на неопределенный срок», — сообщает 59.RU со ссылкой на представителей концерт-холла «Свобода». Причину переноса не назвали. Ранее Scally Milano был оштрафован судом в Санкт-Петербурге по статье о дискредитации войск РФ. Поводом для этого стало его высказывание на концерте. Незадолго до этого музыкант стал фигурантом уголовного дела. Силовики заподозрили, что на концерте рэпера могли распространять наркотики, из-за чего сорвали его выступление. После этого рэпер ненадолго улетел в Дубай, откуда обратился к главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной и пообещал удалить все треки, где можно проследить пропаганду наркотиков.

В Перми отменили концерт 21-летнего рэпера из Березников Scally Milano. В концерт-холле «Свобода», где должен был выступать рэпер, перенесли выступление на неопределенный срок. «В Перми отменили выступление рэпера Scally Milano (16+), запланированное на 22 октября. Концерт перенесен на неопределенный срок», — сообщает 59.RU со ссылкой на представителей концерт-холла «Свобода». Причину переноса не назвали. Ранее Scally Milano был оштрафован судом в Санкт-Петербурге по статье о дискредитации войск РФ. Поводом для этого стало его высказывание на концерте. Незадолго до этого музыкант стал фигурантом уголовного дела. Силовики заподозрили, что на концерте рэпера могли распространять наркотики, из-за чего сорвали его выступление. После этого рэпер ненадолго улетел в Дубай, откуда обратился к главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной и пообещал удалить все треки, где можно проследить пропаганду наркотиков.