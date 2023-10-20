Судью из Перми не взяли на работу в ДНР

Судье Свердловского районного суда Перми Александру Гулину отказали в переводе в суд Донецкой Народной Республики. Информация об этом размещена на портале правовой информации.
«Верховный суд ДНР провел внеочередное заседание на тему отбора кандидатов в судьи Донецкой Народной Республики. Александр Гулин из пермского суда также подавал документы для перевода. ВС побеседовал с Гулиным и не поддержал его кандидатуру. В переводе ему отказали», — говорится на портале правовой информации.
В ходе беседы с Гулиным выяснилось, что он не проходил службу в армии, поскольку сначала учился, а впоследствии работал следователем. Повестка из военкомата ему не пришла. Также Гулин сообщил, что, работая судьей более 10 лет, не заявлял свою кандидатуру в вышестоящую инстанцию в Перми.
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